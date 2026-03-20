宏福苑聽證會｜居民直斥大維修招標是騙局：整個都是圍標操作

大埔宏福苑火災獨立委員會今日（20日）舉行第二場聽證會，至下午1時休息。今日上午，會上的重點包括殉職消防員何偉豪，因為協助居民疏散後與同袍會合失敗而獨自上樓；宏業知悉使用發泡膠封窗風險仍堅持使用；泡膠封窗問題，消防處稱不屬其管轄範疇，房屋局ICU亦未理會；以及大維修招標問題等等。有居民中場休息時再度批評政府失職：「整個招標過程，由一開始已經是一個大騙局。鴻毅、宏業全部都有關聯的......整個都是圍標操作。」



何先生中場休息時再次批評政府失職。（蔡正邦攝）

居民質疑大維修牽涉賄賂和黑社會

居民何先生中場休息時首先質疑：「11月26日火災，11月27日政府已經在招標妥裡面將宏業刪除。點解要刪除?」他認為獨立委員會主席、高等法院原訟法庭法官陸啟康應該要當局解釋。

何續說：「最憤怒嘅地方係，整個招標過程，由一開始已經係一個大騙局。鴻毅、宏業咁多公司，全部都係有關聯。其他公司，全部都係佢哋嘅人，整個都係圍標嘅操作。」他更懷疑當中牽涉賄賂和黑社會。

居民指政府失職久監察 只翻文件走程序

而問題根源，何直指是政府監察失職：「政府搞呢個大維修招標妥，只係走程序、只係睇文件，只係喺辦公室里面坐，完全唔喺環境裡面監察，完全冇。」他認為首先要負責的是屋宇署：「當年推行大維修，30年樓齡必須要大維修，承建商就開始唔休做，你一定要搵佢哋（承建商）吖嘛！佢哋包庇晒、獨攬晒，政府完全唔理，呢個政府百詞莫辯。」

中場休息時各人離開展城館。（蔡正邦攝）

徐滿柑（中）於中場休息時離開展城館。（蔡正邦攝）

▼2026年3月20日 大埔宏福苑火災獨立委員會行第二場聽證會▼



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宏福苑3月19日首場聽證會重點：

．揭棚網造假內情，房屋局獨立審查組巡查前預先通知承建商能否用

．發泡膠封窗政府部門分歧，獨委會問投訴如何跟？

．勞工處因沒標準覆市民棚網風險低，獨委會指邏輯有問題

．工地吸煙問題勞工處巡16次均稱未見

．何偉豪原被派去宏昌閣但最後到了宏泰閣

．37歲殉職消防員何偉豪從宏泰閣31樓墮樓

．曾有居民致電999一分鐘才獲接聽，999接線生向消防提供錯誤地址

．37個家庭失兩名以上成員，涉夫妻、父母、子女、兄弟姐妹．宏福苑七座大樓警鐘被關閉，令居民逃生時間縮短

．片段顯示火勢約1小時蔓延7座大廈

．揭火災5大問題：涉棚網不阻燃、工地吸煙等

．人為因素致消防措施失效

．片段顯示宏昌閣104及105號單位外的光井底部平台先起火，有人問誰食煙？

．代表委員會資深大律師杜淦堃表示火災蔓延及有巨大傷亡，現證據來看是多項因素重疊的後果



《香港01》宏福苑五級火專頁

宏福苑大火造成168人死亡，圖為死者被發現的位置。（01製圖）

▼2025年11月26日 正進行大維修的大埔宏福苑起火▼



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▼2025年12月2日 警方及消防員續在大埔宏福苑調查▼



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▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼



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▼2026年3月19日 大埔宏福苑火災獨立委員會行首場聽證會▼

