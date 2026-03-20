01企業金勳大獎2025 |《香港01》行政總裁蘇曉婷揭示十周年願景

第六屆「01企業金勳大獎」頒獎典禮於今日圓滿舉行，表揚多家在快速更迭的商業環境下，展現非凡韌性與營運智慧的優秀企業。適逢《香港01》創辦十周年，《香港01》行政總裁蘇曉婷於致辭時表示，公司將以「不止於此！」為十周年主題，由「倡議型媒體」進一步深化為「全方位資訊知識平台」，並宣布將推出一系列大型慶祝活動，當中將舉辦「10周年慶祝酒會及晚宴」，冀藉這場盛會連結社會各界的翹楚，回顧過去深耕十載的成果，並為未來的革新發展揭開序幕。

第六屆「01企業金勳大獎」頒獎典禮圓滿舉行，活動表揚多家在快速更迭的商業環境下，展現非凡韌性與營運智慧的優秀企業。

表彰優秀企業 聚焦「新質生產力」

今年「01企業金勳大獎」邁入第六年，活動旨在表揚營運表現傑出、能為業界樹立榜樣的優秀企業。今屆主題為「融匯全球，開拓未來動能」，鼓勵企業突破傳統框架，將「新質生產力」作為企業的核心動力，透過擁抱智慧科技帶動營運效率與商業價值全面躍進，從而令香港經濟持續前行。評審團以嚴謹客觀的態度，在眾多參與企業中選出在應變力、創造力、執行力及企業社會責任上表現最為亮眼的企業。

《香港01》團隊與「01企業金勳大獎2025」評審團及頒獎嘉賓合照。

邁向十周年里程碑：由連繫生活到「不止於此！」

是次頒獎禮亦是《香港01》踏入十周年後首個大型公開活動。回顧過去十年的征途，《香港01》由最初的「倡議型媒體」起步，憑藉一股「求變」的勇氣在傳媒界開拓新路，發展至今已成為不止提供新聞資訊，更是提供生活服務、具有影響力的「媒體+平台」，實現了生活與服務的深度連繫。

《香港01》行政總裁蘇曉婷於致辭時表示，公司將以「不止於此！」為十周年主題，由「倡議型媒體」進一步深化為「全方位資訊知識平台」。

提及十周年的主題「不止於此！」，蘇曉婷解釋這四個字凝聚了團隊十年的努力，既是過往「連繫生活」的延續，也是重新啟動變革的象徵。在互聯網時代，《香港01》將保持學習與革新的自覺，拒絕滿足於既有成就，持續探索新方向。

十年，是成果，更是開始。《香港01》十周年，不止於此！ 《香港01》行政總裁蘇曉婷

「不止於此！」有三大維度：在內容上，致力構建涵蓋新聞、生活、科技及文化的「全方位資訊知識平台」；在受眾上，立足香港，目光投向全球華語世界，在國際舞台上傳遞香港、以至中國的故事；在責任上，則持續推動公共思考，為社會進步注入動能。

五月推AI交流日 助力企業智慧轉型

《香港01》將於五月舉辦「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」，透過探討人工智能的落地應用，協助企業解決營運痛點並開拓商機。

為慶祝《香港01》創辦十周年，《香港01》將推出一系列活動，包括「10周年慶祝酒會及晚宴」，與一路並肩同行的各界夥伴共慶十周年的里程碑。另外，公司將於五月舉辦「《香港01》企業人工智能升級轉型交流日」。屆時將透過探討人工智能的落地應用，協助企業解決營運痛點並開拓商機。