01企業金勳大獎2025｜陳百里︰五年規劃成企業「堅實後盾」爭商機

【01企業金勳大獎頒獎典禮2025】《香港01》今日（21日）舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，本屆大獎以「融匯全球 開拓未來動能」為主題，旨在配合港府推動新質生產力及北部都會區發展的施政方針。



商務及經濟發展局副局長陳百里致辭時指，過去一年國際大環境充滿風險及未知數，香港作為非常外向型的國際城市，正面臨巨大挑戰，同時也帶來重塑定位的契機，港府將對接國家「十五五」規劃，制定本港首個五年規劃，繪制藍圖推動產業轉型，成為工商界「堅實的後盾」，爭取更龐大的商機。



2026年3月20日，《香港01》舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，《香港01》代表與嘉賓合照，包括《香港01》行政總裁蘇曉婷（左六）、商務及經濟發展局副局長陳百里（左七）。（《香港01》圖片）

2026年3月20日，《香港01》舉辦第六屆「01企業金勳大獎」頒獎禮，商務及經濟發展局副局長陳百里致辭。（《香港01》圖片）

陳百里︰過去一年國際大環境充滿風險 助港重塑定位

「01企業金勳大獎頒獎典禮2025」今日（21日）舉行，本屆大獎以「融匯全球 開拓未來動能」為主題，旨在配合港府推動新質生產力及北部都會區發展的施政方針，鼓勵企業擁抱智慧科技，實現營運效率與商業價值的全面躍進。

商務及經濟發展局副局長陳百里致辭時表示，過去一年國際大環境充滿風險及未知數，全球政經格局不斷轉變，地緣風險上升，供應鏈重新佈局，國際貿易規則不斷轉變，面對上述外圍挑戰，香港作為非常外向型的國際城市，正面臨巨大挑戰，同時也帶來重塑定位的契機。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，過去一年國際大環境充滿風險及未知數，香港作為非常外向型的國際城市，正面臨巨大挑戰，同時也帶來重塑定位的契機。（《香港01》圖片）

「十五五」規劃明確指出鞏固香港國際金融中心等地位

陳百里提到，國家「十五五」規劃正全面開局，當中明確指出，鞏固並提升香港國際金融中心、航運中心及貿易中心的地位，特區政府會繼續發揮背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，堅定履行超級聯繫人及超級增值人的角色，更全面及積極對接國家規劃，冀讓本港更深入融入及服務國家發展大局。

商務及經濟發展局副局長陳百里表示，港府將對接國家「十五五」規劃，制定本港首個五年規劃，成為工商界「堅實的後盾」，爭取更龐大的商機。（《香港01》圖片）

制定香港首個五年規劃 成為工商界的堅實後盾

陳百里又指，特區政府將制定香港首個五年規劃，從更宏觀更長遠的角度，為經濟發展繪制清晰的藍圖，從而推動產業升級轉型，為工商界尤其是中小企，建構一個更穩定及具有前瞻性的發展環境，爭取更龐大的商機，當中涉及到市場拓展、人才策略、科技應用及國際定位等。