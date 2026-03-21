中環毛絨花展逼爆即場排隊等5小時　臨時加推499元盲盒福袋被熱搶

恒基兆業地產周四（19日）至周日（22日）在中環海濱舉行「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」毛絨花展覽，連日人流暢旺，臨時加推的盲盒福袋，售價499元有15支毛絨花，更被現場人士熱搶，成為城中熱話。



有入場者在網上發文指，今日（21日）非預約的觀眾，需即場排隊輪候長達5小時才能入場，惟場内大部份產品已售罄，故不滿主辦方沒有設定限購的安排，而且臨時推出福袋，有散貨之嫌，或對周日預約者欠公平。



恒基兆業地產周四至周日在中環海濱舉行「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」毛絨花展覽，成為城中熱話，吸引不少港人入場」。（資料圖片 / 洪戩昊攝）

「Henderson Land x Cj Hendry Flower Market」周四起一連4日免費向公眾開放，市民可透過活動網站預先登記入場，又或者即場排隊。活動推出後，所有登記名額不足一日內全數額滿。

展亭內有一片片毛絨花海。Cj Hendry 特別為是次香港站創作洋紫荊「Bauhinia」，總數有26款。（資料圖片 / 洪戩昊攝）

該活動連日有大量人潮逼爆現場，早已成為城中熱話，昨日(20日)有入場者在社交媒體threads分享，即場排隊要輪候3小時才能入場，今日再有人分享下午即場排隊入場，更需輪候長達5小時。惟有入場者苦等多時入場後，才發現大部份產品已售罄。加上大會於昨日及今日現場臨時加推盲盒福袋，市民毋須排隊入場，都可以在場外購買，瞬即引來熱搶，惹來不少入場者不滿。

有人認為臨時賣福袋對早前入場者及周日預約者不公平，「對已經買咗花既好吾公平呀，無端端推$499/15枝盲盒兼送鎖匙扣，未入場既又要驚啲花已經賣晒，原本marketing 做得好好，越做越亂。」（threads截圖）

今日下午即場排隊需等候至少5小時才能入場。（threads @desserts_stress）

根據入場者指，該盲盒福袋售價499元，內有15支毛絨花連布袋及一個花朵造型鎖匙扣，即平均每支花只需約33元，但場內每支花單價售38元，即購買福袋較在場內購買便宜。有人認為相關做法，對早前入場者及周日預約者欠公平，「對已經買咗花嘅好公平呀，無端端推$499/15枝盲盒兼送鎖匙扣，未入場嘅又要驚啲花已經賣晒，原本marketing 做得好好，愈做愈亂。」

有人在旋轉拍賣網以620元放售毛絨花盲盒福袋，較原價499元貴了百多元。(Carousell截圖)

有人在旋轉拍賣網炒賣單支毛絨花。(Carousell截圖)

另外，有入場者發現在場外及Carousell旋轉拍賣網，已有人在炒賣該些毛絨花，例如臨時加推的盲盒福袋，網上有人抬高價錢賣620元，而每支售38元的毛絨花，亦被炒賣至40多元至50多元一支，引起不少入場人士不滿，認為主辦方應該設定限購安排，杜絕炒家。