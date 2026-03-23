女副校涉SOGO超市偷逾3500元貨品　官指金額頗大　准守行為3年

中學助理女副校長涉於今年10月在銅鑼灣SOGO超市內，偷取價值逾3,500元的貨品，當中包括調味料及保健食品等。副校長在警誡下承認，偷取物品為自用。被控一項盜竊罪。案件今（23日）在東區裁判法院再訊，被告同意案情，控方申請撤回控罪。主任裁判官張志偉喻被告要珍惜今次機會，又指「金額都頗大」，遂下令被告以自簽2000元，守行為36個月。



女被告吳嘉欣（47歲，中學助理副校長），被控1項盜竊罪，指她於2025年10月11日，在銅鑼灣軒尼詩道555號崇光百貨（銅鑼灣）地下二層「崇光超市」偷竊18包麵、4樽飲品、2盒米、3包零食、2樽保健品和10樽調味料，總值港幣3,561.4元，而上述物品為崇光（香港）百貨有限公司的財產。

女被告吳嘉欣在東區法院承認案情後，准簽保守行為3年。

官著被告珍惜機會

控方今申請撤控，被告則同意案情。張官指，今次涉案金額頗大，望被告珍惜機會，遂下令被告以自簽2,000元，守行為36個月。

警誡下曾稱一時貪心偷嚟自用

案情指，案發當日下午3時55分，保安發現被告形跡可疑，把貨品從貨架取下並放入購物袋，未有就貨品付款，於是截停被告及報警。被告在警誡下稱：「我一時貪心，就偷嚟自己用嘅。」

案件編號：ESCC2996/2025