好市民獎10歲男童被指欺負老人　校方：非始作俑者　認說話不恰當

10歲小學生田澤豪因將毒品交予警方獲好市民獎，成為今屆最年輕的得主。不過，近日社交平台流傳短片，田與一班朋友懷疑在公園欺凌兩名老人，期間他露出不俏的笑容，更對老人說：「睇清楚咩牌子，Nike呀」，受到網民非議。



田就讀的慈雲山聖文德天主教小學今（23日）發聲名，指他並非事件始作俑者，當時因友人與長者發生口角並遭責罵，而他只是出於好意上前嘗試調停，但他承認當時部分說話及態度確有不恰當之處，對此深感抱歉。校方強調事件並不涉及欺凌，又指家長已承諾將會陪同學生向涉事長者致歉，加強對子女的品德教育。



田澤豪對公園待老人說「睇清楚咩牌子，Nike呀」，被網民質疑欺凌老人。（Threads影片截圖）

被指與波友圍着欺負兩名長者

近日社交平台Threads流傳影片，獲今屆好市民獎的10歲小學生田澤豪，於晚上時段與一眾正打籃球的友人，在公園圍着兩名老人，其後田澤豪對他們說：「睇清楚咩牌子，Nike呀。」田與數名友人期間露出不俏的笑容。有網民批評他們欺負老人。

慈雲山聖文德天主教小學（校方Facebook圖片）

校方指事田澤豪友人與長者發生口角並遭責罵 上前嘗試調停無惡意

田澤豪就讀的慈雲山聖文德天主教小學發表聲明，指校方高度重視事件，已即時啟動調查程序，並聯絡相關學生、家長了解詳情。學校指，經核實，短片中出現的多名少年，不指名稱僅有一人為該校學生，其餘並非於該校就讀。

校方解釋，涉事學生（即田澤豪）並非事件始作俑者，當時因友人與長者發生口角並遭責罵，該學生出於好意上前嘗試調停，並無惡意或不尊重長輩之意。惟該學生（即田澤豪）亦承認，當時部分說話及態度確有不恰當之處，對此深感抱歉。

田澤豪家長承諾會陪兒子向涉事長者致歉 並加強品德教育

學校又指，事件並不涉及欺凌，事件發生後，家長已承諾將會陪同學生向涉事長者致歉，並加強對子女的品德教育，引導其學會尊重長輩、理性處理衝突，並承諾改善言行。校方亦已對學生作出適切教導，強調待人有禮、尊重他人的重要性。

校方對學生行為「深表遺憾」 會持續跟進事件

學校表示，一直重視品德教育，強調尊重長者、友愛互助及良好公民素養。對於學生此行為「深表遺憾」，並已對涉事學生進行嚴肅輔導與教育。校方指，將繼續透過品德及公民教育、課堂、講座及活動強化學生尊重他人、遵守公德的意識，並會持續跟進事件，確保學生汲取教訓，杜絕類似情況再次發生。

10歲田澤豪是今屆最年輕的好市民獎得獎者。（黃寶瑩攝）

田澤豪舉報花槽一包粉末疑是毒品 獲頒好市民獎

10歲小學生田澤豪，去年4月他和朋友一起放學，途經黃大仙一屋邨花槽時發現一包粉末，懷疑為毒品。他得獎時表示，學校曾教他們分辨毒品，於是上網再查核毒品資料後，認為物品可疑，感到十分緊張，僅考慮2、3分鐘便馬上將該包粉末帶到警署報案，對於能獲頒好市民獎，感到非常開心。