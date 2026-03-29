3中學男生麥當勞互潑飲品　教育局：對欺凌零容忍　學校已作跟進

社交平台Threads今日（3月29日）流傳影片，三名杏花邨嶺南中學男學生在麥當勞分店內爭執，其中兩人疑似欺凌一名戴眼鏡男學生，包括雙手按實制服及掌摑，戴眼鏡男學生則向掌摑他的男學生擲飲品杯反擊 ，最後有一名食客出手制止。校方表示，事件發生於去年暑假期間，已按校規作出適當處分，讓學生深刻反思。



教育局表示，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，已聯絡學校了解，校方已跟進有關個案及與持份者保持溝通，並為受影響學生提供支援。教育局已提醒學校加強訓輔工作，並會與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。



本港社交平台Threads瘋傳影片，有3名東區某中學男學生在麥當勞分店內爭執，其中2名學生疑似集體欺凌另1名戴眼鏡男學生。（Threads@__6.ksyb._）

座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。（Threads@__6.ksyb._）

座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。（Threads@__6.ksyb._）

涉事學生：已與相關同學「和好」

影片長11秒，見到現場為麥當勞一個角落，三名穿校服男學生正在爭執。座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另一名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體，他也向對方潑飲品反擊。

涉事學生向《香港01》稱，事件於2025年發生，當時戴眼鏡男學生不斷打他的頭，其朋友於是「撳住」戴眼鏡男學生，他亦太激動「搞返」對方，之後他們被人帶返學校。他強調有向麥當勞道歉，也已與相關同學「和好」。

座位上戴眼鏡男學生雙手被旁邊男學生捉實，不斷掙扎，而另1名男學生往這名戴眼鏡男學生淋潑疑似橙汁的液體。（Threads@__6.ksyb._）

嶺南中學：已嚴肅教導有關學生 按校規作出適當處分

嶺南中學表示，高度重視有關影片所顯示的事件。校方指事件發生於去年暑假期間，學校得悉後已即時啟動跟進機制，訓育老師隨即約見相關學生，深入了解事件經過，並聯絡家長作出溝通；對有關學生給予嚴肅教導，闡明其行為的不當之處，並按校規作出適當處分，讓學生深刻反思，明白作為學生必須時刻注意言行舉止，恪守紀律。

校方表示，一向注重學生的全人發展，除學業成績外，更致力教導學生在校內及校外的適當行為，以及守規守法的精神，會繼續加強相關教育，引導學生正確處理人際衝突，培養同理心與守法意識，使他們成為有禮守規、關愛他人的良好青年。

男學生想反擊，這時有1名阿叔出手把男學生推倒在枱上制止責罵。（Threads@__6.ksyb._）

男學生驚呆回身，一臉無辜表示「喂，佢打我喎」。（Threads@__6.ksyb._）

男學生驚呆回身，一臉無辜表示「喂，佢打我喎」。（Threads@__6.ksyb._）

教育局提醒學校加強訓輔工作 會與學校保持聯絡

教育局表示，對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為，並為學校提供清晰的指引，詳細列明學校在處理欺凌事件的原則、程序、方式及跟進工作，亦要求學校必須正視和以積極認真的態度處理每一宗欺凌事件。

局方指若發生欺凌事件，學校須以學生的安全為首要考慮，按校本危機處理機制，即時介入並盡快制止。就較嚴重的欺凌個案，學校須盡快通知教育局，以便提供協助。若懷疑學生涉及違法行為，學校應主動聯絡警方。

就有關短片，教育局已聯絡學校了解。局方表示，學校已跟進有關個案及與持份者保持溝通，並為受影響學生提供支援；局方已提醒學校加強訓輔工作，並會與學校保持聯絡，提供適切的支援和意見。