升中派位2026｜中一自行分配學位結果3.31公布　早上10時可查閱

教育局今日（30日）公布，參加應屆中一派位的小六學生，如已申請參加自行分配學位並獲甄選為正取學生，其家長將於明日（31日）接獲有關中學通知，如家長已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶，可於上午10時起透過電子平台查閱自行分配學位正取學生通知，家長無須回覆中學是否接受有關自行分配學位，未獲通知為正取的學生則可參加統一派位。至於本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果將於7月7日公布。



教育局（政府新聞網圖片）

同時獲中一自行分配學位及直資中學錄取怎麼辦？

教育局表示，如獲通知為正取的學生同時獲不參加派位的直接資助計劃中學通知錄取，其家長須二擇其一。若家長決定接受不參加派位的直資中學學位，則無須理會在自行分配學位階段錄取其子女的中學的通知，其子女將按既定機制獲派該直資中學；若家長決定放棄不參加派位的直資中學的學位則必須於4月10日或之前通知該直資中學及取回已簽署的《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本，方可保留自行分配學位階段成功申請的學位。

統一派位選校資料何時發放？

教育局已通知參加中一派位的小學於4月9日領取升中選校文件，每名參加中一派位的小六學生的家長將透過其子女就讀的小學收到所屬學校網的《中學一覽表》，及《中一派位選擇學校表格》。教育局指，為照顧不同家長的需要，會透過小學向未曾於「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請的家長派發紙本選校表格。如家長曾透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請，便需繼續使用電子平台遞交統一派位申請。

本年度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月7日公布。（資料圖片/歐嘉樂）

電子和紙本選校表格均分為甲、乙兩部分。家長填寫選校表格甲部「不受學校網限制」的學校選擇時，應參考載有各區中學資料的選校手冊，並可選填不多於三所位於任何學校網的中學，包括子女所屬的學校網。至於填寫選校表格乙部「按學校網」的學校選擇時，家長應從子女所屬學校網的一覽表內選擇合適的中學，並盡量填滿30個選擇。家長切勿在乙部選填不屬於學生所屬學校網一覽表內的學校，否則其選擇將不獲處理。

家長須將填妥的電子或紙本選校表格交回其子女就讀的小學，以便學校可於5月7日或以前送交教育局辦理。教育局提醒，家長切勿同時透過「中一派位電子平台」和以紙本選校表格為同一名子女向其就讀的小學重複遞交申請。倘若個別家長有實際困難未能親自或授權代表將填妥的選校表格交回子女就讀的小學，須事先與小學聯絡，以便作出適切安排。

中一統一派位結果何時公布？

本度中一派位結果，包括自行分配學位及統一派位結果，將於7月7日公布。局方提醒，已使用「智方便」或「智方便+」登記成為「中一派位電子平台」用戶的家長，可於同日上午10時起透過電子平台查閱派位結果。家長如欲於當日透過電話短訊接收派位結果，須在電子或紙本選校表格內填寫手提電話號碼，以示同意透過該號碼接收派位結果短訊。