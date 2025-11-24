中一自行分配學位2026｜申請表格教學＋計分攻略｜附升中時間表

2025年9月入學的「中學學位分配辦法」詳情已經公布，相信不少家長都已經開始部署申請中一自行分配學位。中一自行分配學位的申請表格如何填寫？結果何時公布？時間表上有哪些重要日期？「01教育」已經整合相關資訊，幫助你的子女順利升讀中學！



中一自行分配學位2026是甚麼？

香港的官立、資助、按位津貼及部份直資中學均會參加「中學學位分配辦法」以錄取中一新生，「自行分配學位」是中學學位分配辦法的首個階段，每間中學會於自行分配學位階段預留不多於30%的中一學額，家長可以不受地區限制，向不多於2所參加派位的中學提交入讀申請。

有關統一派位階段的詳情可以瀏覽此文章。

中一自行分配學位申請表及表格要注意什麼？

教育局會於2025年12月上旬向每名小六學生派發兩份分別印有「選校次序1」及「選校次序2」的《中一自行分配學位申請表》，分別供家長申請首選及次選學校。同時，小學亦會分發《申請中一自行分配學位手冊》，讓家長查閱參加派位及接受申請的中學名單。

中一自行分配學位的申請日期為2026年1月2日至16日。家長向學校遞交表格前，應根據選校意願在相應選校次序的《 中一自行分配學位申請表 》存根填上申請中學名稱，並將印有選校次序的存根先撕下並保留記錄。然後，家長便可以將申請表直接交往申請的中學，並即時取回已蓋上中學校印、名稱及編號的「家長存根」，以作確認。

教育局已經將中一入學申請電子化，家長可以於2024年11月中旬起登記或登入「中一派位電子平台」，「智方便+」帳戶便可以透過「中一派位電子平台」遞交自行分配學位申請。

*** 注意事項 ***

• 切勿向多於2所參加派位的中學遞交申請，否則獲得的自行分配學位有機會將被取消。

• 重複以紙本表格或電子表格申請不會提高獲取錄的機會，因此不應以紙本及電子表格重複申請。

• 切勿以紙本及電子表格向不同中學遞交有相同申請編號的申請，否則獲得的自行分配學位有機會將被取消。

• 紙本及電子申請一經遞交，即不可撤回、取消或更改選校次序。

中一自行分配學位計分方法如何？

自行分配學位階段，中學可按自身辦學理念和特色，自行錄取適合的學生，並必須預先公布收生準則及比重。中學可就自行分配學位安排面試，但不得設任何形式的筆試，包括電腦或問卷形式。

一般而言，中學於自行分配學位階段的收生準則包括但不限於：

• 學生成績（例如小五及小六的校內成績）

• 操行分數（例如要求達到指定操行水平）

• 面試表現

• 非學術成就（例如運動、藝術、STEAM或社會服務等）

• 宗教信仰（例如與學校有一致的信仰）

• 與學校聯繫（例如父母為校友或兄姊於學校就讀等）

中一自行分配學位填表有什麼攻略？

• 家長選擇學校時，可以根據子女的長處及學校的收生準則，找出較大機會獲納入正取的學校，例如子女的學術成績突出，就可以考慮收生準則較着重學生成績的學校。

• 家長選擇學校時需要慎重考慮，肯定獲得正取後會願意入讀該校，因為學生於自行分配學位階段獲得正取，申請就不會進入統一派位階段。

• 家長與子女於選擇學校前，應先了解不同學校的理念、風氣及環境等，更可以參加由學校於10至12月間舉行的資訊日或開放日。

中一自行分配學位結果何時公佈？

學生如獲學校於自行分配學位階段納入正取名單，將會於2026年3月31日獲得學校通知，惟此通知並非正式派位結果，家長無需就此回應中學。備取及落選學生，均不會獲得通知。自行分配學位階段的派位結果將於2026年7月7日與統一派位結果一同公佈。

如果學生於自行分配學位階段獲得學校正取，申請不會進入統一派位階段，家長無需在統一派位階段填寫選校表格，只需在表格上填寫聯絡資料後簽署，並劃掉選校部分即可。如果學生於自行分配學位階段未獲得學校錄取，將會進入統一派位階段，有關詳情可以瀏覽此文章。

同時獲得不參加派位直資中學錄取該如何？

如果學生同時獲得自行分配學位正取及直資中學錄取，就需要於2026年4月10日或之前決定是否保留該直資中學學位。如選擇保留直資中學學位，家長無需理會自行分配學位中學的通知；相反，如果想入讀自行分配學位正取的學校，則需要於2026年4月10日或之前向直資中學取回已簽署的「家長承諾書」和「小六學生資料表」正本，以保留於自行分配學位階段成功申請的學位。

如家長未有及時取回已簽署的「家長承諾書」和「小六學生資料表」正本，學生會被納入直資中學於5月上旬或之前提交的錄取名單，不能透過中學學位分配辦法獲派學位，包括於自行分配學位階段獲得的正取學位。

同時獲得兩間派位學校通知正取該如何？

如果家長同時收到兩所學校通知正取，而且沒有接受任何直資中學學位，教育局將配對學生的選校次序和學校的正取／備取學生名單，按選校次序派發學生的首選中學。部分學生（包括未收到參加派位中學通知為正取學生，或只收到次選學校通知為正取學生）可能以備取學生身份獲派自行分配學位的中學（包括首選中學）。

中一自行分配學位的時間表是什麼？

2025年12月上旬：派發《中一自行分配學位申請表》及相關文件、家長登記「中一派位電子平台」 家長帳戶

2026年1月2日至16日：參加派位中學接受中一自行分配學位申請

2026年3月或之前：個別中學安排面試甄選學生

2026年3月31日：參加派位中學通知自行分配學位正取學生的家長

2026年4月上旬：派發《中一派位選擇學校表格》及相關文件

2026年4月10日或之前：回覆非參加派位直資中學是否保留學位（如適用）

2026年5月上旬：學校遞交家長已填妥的《中一派位選擇學校表格》

2026年7月7日：公布中學學位分配結果

2026年7月9日及10日：學生到獲派中學註冊

2026年7月14日（暫定）：中一入學前香港學科測驗

中一自行分配學位常見問題是什麼？