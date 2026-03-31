去年新增愛滋病毒感染個案連續10年下跌　約半數屬晚發現比率高

衞生署衞生防護中心今日（31日）公布2025年本港愛滋病病毒（HIV）感染最新情況。數據顯示，新增感染個案已連續第十年下降，整體感染率持續維持在遠低於全球平均的水平。然而，晚發現感染的比率仍然偏高，中心指晚發現會大幅增加出現機會性感染及癌症的風險，死亡率亦比未晚發現者高出約十倍。這類感染者體內病毒仍具傳染性，會加劇社區傳播的風險。



衞生署衞生防護中心指，2025年本港共呈報331宗HIV感染個案，涉及258男73女，年齡介乎6至76歲，自1984年開始統計以來累計呈報12,734宗。（資料圖片）

衞生防護中心指，2025年本港共呈報331宗愛滋病病毒感染個案，涉及258男73女，年齡介乎6至76歲，自1984年開始統計以來累計呈報12,734宗。已記錄傳染途徑的個案中，有279人、即99%經性接觸感染，其中158人透過同性或雙性性接觸，121人透過異性接觸。自2015年每年逾700宗的高峰以來，新增感染愛滋病病毒個案數連續十年下降，跌幅超過五成。另同期新增86宗愛滋病個案，自1985年有統計以來累計達2,643宗，最常見的愛滋病界定疾病為肺囊蟲肺炎。

不過，晚發現感染的情況仍令人憂慮，晚發現指確診時患者的免疫細胞「CD4淋巴細胞」低於200細胞/微升，或已發病為愛滋病患者。中心轄下的公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君指，晚發現不僅大幅增加出現機會性感染及癌症的風險，死亡率亦比未晚發現者高出約十倍。此外，因為這類感染者體內病毒仍具傳染性，亦加劇社區傳播的風險。

公共衞生服務處特別預防計劃顧問醫生黃駿君指，晚發現不僅大幅增加出現機會性感染及癌症的風險，死亡率亦比未晚發現者高出約十倍。（政府新聞網）

據中心分析顯示，男男性接觸者及性工作者等高風險群體的晚發現比例約為4至5成，而非高風險群體的晚發現比例更高，達6至7成，情況值得關注。黃駿君呼籲所有曾有性行為的人士至少接受一次HIV檢測，而有較高感染風險的人士，例如未正確使用安全套或注射毒品者，則應更頻密地接受檢測以保障自己和伴侶的健康。

中心又表示，與其他慢性疾病相同，社區參與對HIV防控極為重要。為此，衞生防護中心將以多元協作模式、透過資助非政府組織，從下月一日起以社區參與夥伴計劃形式推行兩項重點服務，以擴大檢測覆蓋並強化感染者支援。

HIV病毒可以隱藏在人類細胞中休眠不被發現，等待機會再度繁殖。（Getty Images）

其一是為《香港愛滋病建議策略（2022–2027）》所界定的優先關顧人群，包括男男性接觸者、非華裔人士、跨性別人士、注射毒品者、性工作者及其他有較高暴露風險的人士，提供免費的HIV及梅毒抗體測試、個人化心理支援與輔導、以及有關安全性行為和預防性建議，並在需要時安排轉介或外展服務。

其二是愛滋病病毒感染人士支援服務計劃，針對目前在公立愛滋病診所接受跟進的感染者，資助的非政府組織會按個別需要提供全面支援，包括藥物依從性支援、心理與社交支援、小組治療、戒毒輔導、功能康復訓練及過渡性精神科服務等，協助感染者更好地管理健康與日常生活，減少復發與併發症。