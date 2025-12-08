HIV測試月｜衞生署指近年較晚發現HIV感染者偏高　佔新個案達60%

衞生署今年12月再推行「HIV測試月2025」，以提高公眾對預防HIV感染的關注和認識。署方指近年愛滋病病毒（HIV）感染新個案中，有四至六成屬較晚發現感染者，比例偏高。去年「HIV測試月」活動中，八人證實感染HIV，當中兩人為晚發現感染者。市民於「HIV測試月」期間經HIV測試服務網站訂取HIV自我檢測套裝，可免運費。



香港愛滋病病毒／愛滋病統計數字。（衞生署圖片）

非高風險人群晚發現感染者佔個案六至七成

衞生署表示，在政府與醫護界和非政府組織的共同努力下，本港的愛滋病病毒（HIV）感染率一直遠低於全球平均水平，佔本港成年人口的千分之一，新增個案宗數亦自2015年起連續九年下跌，充分反映本港在愛滋病防控工作成效卓越。

署方指出，近年本港晚發現感染者比例偏高，約佔新感染個案的四至六成；非高風險人群的晚發現感染者比例更高，佔六至七成；非高風險人群可能誤以為沒有持續進行高風險性行為便不會感染，以至未有及時進行HIV檢測而延誤治療。

去年「HIV測試月」參與檢測人士中 8人證實感染HIV

衞生署表示，去年12月首次推出「HIV測試月」，透過各項「HIV測試月」活動參與檢測的人士當中，近四成為非高風險人群，亦有約四成參與人士是首次進行HIV檢測。八人證實感染HIV，當中兩人為晚發現感染者。

其中一款HIV測試套。(資料圖片)

鼓勵曾進行性行為人士最少進行一次HIV檢測

署方指活動除成功讓不清楚自身感染狀況的感染者及早接受診斷及治療外，亦推動檢測普及化，有助消除大眾對HIV感染及檢測的負面標籤。

衞生署鼓勵曾進行性行為的人士，特別是非高風險人群，最少進行一次HIV檢測，並強調早測試有助受感染人士盡早接受愛滋病專科治理服務，以及透過接受抗愛滋病病毒藥物治療，更快達至抑制病毒及修復免疫系統、避免健康狀況惡化之效。

衞生署衞生防護中心公共衞生服務處顧問醫生（特別預防計劃）黃駿君醫生表示，衞生署今年再接再厲，於12月聯同26間協辦和支持機構，繼續推動「HIV測試月」，將「HIV測一次」的信息推廣至更多不同的社區持分者和群體，同時讓公眾透過更多不同途徑及檢測模式檢測愛滋病。

衞生署設有愛滋熱線2780 2211，由經過專業培訓的護士接聽，為來電者進行風險評估、心理輔導及預約抗體測試服務。市民如透過其他非政府渠道接受HIV抗體測試後，亦可致電熱線查詢後續跟進或接受心理輔導。熱線運作至今已40年，一共處理超過150萬個查詢、提供超過50萬次輔導服務，以及進行近七萬次HIV抗體測試。此外，熱線設有多語言預錄資料，讓不同族裔人士隨時查詢有關愛滋病及性健康資訊。

有興趣接受HIV檢測市民可瀏覽HIV測試服務網站，連接到HIV測試服務網站的HIV測試月曆，了解及選擇社區上的測試資源。