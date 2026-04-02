的士電子支付3%手續費惹激辯　周國強稱是平台收費　料是未來趨勢

的士必須備電子支付實施4月1日首日，不少司機都按要求提供至少兩種電子繳費方式，然而，有的士貼告示提醒客人用電子支付會收3%電子支付平台手續費，引起廣泛討論。



有業界人士表示，該筆手續費由電子支付系統供應商收取，部分分拆予信用卡公司，其餘由平台收取；又指當局立場是的士按錶收費，額外收取服務費未必違反規定，認為收取手續費是電子支付發展的趨勢。



法例規定，所有的士由4月1日起需提供最少兩種電子支付方式，包括一款二維碼及一款非二維碼。（資料圖片 / 夏家朗攝）

智慧出行聯合商會主席周國強今日（2日）在商業電台節目表示，相關手續費並非由Visa及Mastercard等信用卡收取，而是由電子支付系統平台供應商收取，舉例現時的士供應商之一「DASH」收取3%手續費，部份會分拆予信用卡公司，其餘由平台收取。

的士小巴商總會會長周國强（周國強）。（資料圖片）

沒明文不准向的士客收手續費 周國強舉例如食肆加一抵銷電子手續費

有意見認為Visa等信用卡公司設有條款，禁止商戶將手續費轉嫁予消費者。周國強指出，部份食肆以「加一服務費」，或零售商戶將成本計入商品定價中，涵蓋電子支付所需手續費。他又指，政府目前並無明文條款不准向客人收取手續費，運輸署立場是的士應「按錶收費」，額外收取服務費未必違反「按錶收費」規定。

周國強又表示，「DASH」平台推廣時向的士車隊提供優惠機價，獲部分車隊採用，目前約一千多名司機使用該平台；另一平台為現時免手續費的「Wonder」，截至3月底，約有2,800位司機使用該平台。

二維碼付款包括AlipayHK、WeChat Pay HK等。（資料圖片 / 夏家朗攝）

周國強認為，收取手續費是電子支付發展的「大勢所趨」，並以新加坡、越南等國外的士亦有類似做法為例，並指不同平台透過不同服務和收費策略爭取市場佔有率，屬商業決定，最終得益者會是市民。對於乘客關注透過「DASH」平台使用八達通或Alipay等支付工具，是否同樣需繳付3%手續費，周國強認為會收取。