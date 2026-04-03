復活節好去處 | 信和集團「好物共享」活動　玩樂中學環保惜物

復活節長假期又是一眾家長四出尋找，讓小朋友「放電」好去處的時候，與其千篇一律地吃喝玩樂，不如趁假期為孩子安排一場可以玩得盡興、同時不知不覺學懂珍惜物品的環保親子體驗！



信和集團首辦跨區大型社區企劃「GoCircular | 好物共享」，由即日起至4月中期間，聯動五大商場，包括奧海城、屯門市廣場及荃新天地等，推出一系列親子環保市集、玩具書籍交換及升級再造工作坊，讓一家大細從玩樂中學習綠色生活態度。



信和集團首度舉辦跨區大型社區企劃「GoCircular | 好物共享」，於復活節至4月中，在奧海城、屯門市廣場及荃新天地等5大商場舉行慈善義賣市集、綠色初創展示及升級再造工作坊等多元活動。

5大商場聯乘逾30品牌 玩出循環經濟新態度

要向下一代灌輸環保意識，單靠書本知識未必足夠，從小親身參與、付諸實踐，才能培養成生活習慣。「GoCircular | 好物共享」企劃以「減廢、重用、回收」為主題，早前於近140個住宅項目、寫字樓及商場展開大規模舊物回收行動，短短一個月共收集近9公噸舊物，並於是次活動期間的慈善義賣市集中「重生」。

信和集團早前於旗下近140個住宅項目、寫字樓及商場舉行舊物回收行動，於一個月內共收集8,870公斤舊物。

活動不止是一場市集，更希望大人細路在玩樂中認識本地循環經濟的創意與可能性，例如荃新天地的「喜閱循環」大型二手書籍義賣，鼓勵大家將「看過的書」變成「別人的寶」；屯門市廣場的「『換』樂循環」鼓勵小朋友不要隨手掉玩具，與其他人交換，都可以玩樂。循環經濟四字聽落抽象，但小朋友在遊戲和實踐中學習，自然會更易明白。

本地綠色初創如何化廢為寶？

奧海城的「共創循環」活動（即日起至4月7日）匯聚了12個綠色科技夥伴、年輕創作人、升級再造設計師及本地初創品牌，將環保理念轉化為具設計感的生活好物，讓綠色美學融入日常穿搭與生活品味。由香港科技大學及香港大學培育的綠色初創，亦展示如何以創新科技重新定義「廢物」，以實際方案實踐循環經濟。

在活動現場，成立五年的本地品牌「緣木種子」展示多款以種子、樹葉、樹枝製成的精緻樂器和飾品。創辦人丁丁和Kei分享，他們專門在城市撿拾掉落的種子，經過清洗、曬乾、打磨等全人手繁複工序，為大自然「廢棄物」賦予第二次生命。

本地品牌「緣木種子」從山林和市區拾取種子和樹枝，經多重人手工序轉化成點綴生活的飾物，帶動大眾反思自身與自然的關係。

「緣木種子」的每件樂器均附有專屬「出世紙」，記錄種子拾取的時間、地點及季節。

他們亦解釋，選擇在城市而非山林拾取材料，除了因為郊野公園不可隨意採集植物，更希望讓大眾明白，親近大自然不一定要長途跋涉，其實日常生活已處處可見。透過這些人手製作、以大自然作為原料的小品，希望拉近城市人與大自然的距離，讓大家學懂從生活細節中珍惜資源，多思考一步如何重用。

「Pearl Power」行政總裁 Dr.Yan表示，希望連結不同行業的人士，打造屬於香港的品牌，令大家聯想到「香港真係一個東方之珠。」

「Pearl Power」產品結合本地科研與傳統養殖技術，具備多重保健及美容護膚效用，並經科學認證。

科研結合傳統 重塑「東方之珠」

另一參與品牌是由香港大學科研團隊創立的「Pearl Power」。行政總裁 Dr.Yan表示，團隊重新發掘香港百年的珍珠養殖歷史，並以科學方法驗證古籍記載，成功研製出具備保健及美容效用的珍珠貝殼粉。產品由本地漁民養殖，不但將傳統智慧現代化，更向大眾展示了本地科研的無限可能，同時亦希望連結不同團體、社群持份者，合力打造一個真正屬於香港的品牌，令大家聯想到「香港真係一個東方之珠。」

家庭如何將「減廢重用」融入生活？

環保未必需要大動作，只要每個家庭從自身做起，累積起來便能帶來改變。在「共創循環」活動中，不少家長帶同小朋友一同參與。育有一名女兒的龔小姐受訪時表示，平日已教導女兒將垃圾分類，今次帶她到場，希望她明白不需要盲目去追求新款，其實只要妥善保養，舊物亦可重複使用。

龔小姐希望女兒透過參與活動，學懂珍惜物品，實踐環保生活。

Yuki特意帶同子女參與活動，希望孩子學會為舊物賦予新生命。

帶著一對子女前來參與活動的Yuki表示，早前於社交平台得知活動便特意前來：「最想小朋友學識點樣將物品循環再用，賦予舊物一個新嘅生命。」她對現場二手物品質素感到驚喜：「原來啲嘢仲好新淨，完全唔係爛溶溶。」她認為，雖然香港的回收渠道正在增加，但仍有進步空間。

「GoCircular | 好物共享」復活節親子活動一覽

除了奧海城外，信和集團旗下其他商場於復活節期間亦推出多元活動，當中以荃新天地及屯門市廣場的活動最符合親子需求：

荃新天地「喜閱循環」書籍義賣（4月3日至7日）

想培養小朋友的閱讀習慣，同時支持環保？荃新天地舉辦大型二手讀物義賣，涵蓋大量兒童繪本、文史哲學及生活休閒書籍。現場亦設有親子共讀活動，海洋公園及三聯書店亦會帶來有趣的繪本分享。

屯門市廣場「『換』樂循環」趣味二手玩具交換市集（4月10日至12日）：

屯門市廣場聯同社企「再生玩具店」舉辦二手玩具交換市集，鼓勵小朋友以交換方式延續玩具價值。場內同時設有互動遊戲體驗區及升級再造工作坊，讓孩子運用回收物料，親手製作扭蛋機、機械人或籃球機，從中啟發創意，培養環保意識，並學習STEAM概念。

此外，利東街（4月3日至7日）將舉辦以咖啡渣升級再造為主題的「啡嚐循環」市集 ；黃金海岸商場（4月11日）亦會舉行「好物循環」創意市集及天然防蚊劑工作坊。

今個復活節，用一個充滿玩樂與創意的假期，陪伴小朋友一起學習珍惜資源，讓綠色生活從家庭開始。

（資料由客戶提供）