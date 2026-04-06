DSE2026｜4.8開考筆試　天文台料有一兩陣雨　籲留意最新天氣預測

中學文憑試DSE 2026首科筆試、視覺藝術科周三（8日）開考，天文台今日（6日）在最新一期「天氣隨筆」指，受偏東氣流影響，文憑試筆試開考日會有一兩陣雨，而預料高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，即中文、英文、數學及公民與社會發展科考試的日子，該區天色好轉，天文台提醒考生們留意天文台的最新天氣預測。



中學文憑試首科筆試、視覺藝術科將於4月8日開考。(考評局網頁)

2026 DSE幾時開考？

．2026年香港中學文憑考試（DSE）筆試將於2026年4月8日正式開考，首科為視覺藝術科，暫時安排考至5月5日。

2026 DSE 時間表幾時出？DSE timetable 2026是什麼？

即查DSE 2026時間表

2026 DSE 什麼天氣？

天文台4月6日在最新一期「天氣隨筆」指，受偏東氣流影響，文憑試筆試開考日、即4月8日會有一兩陣雨，而預料高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，即中文、英文、數學及公民與社會發展科考試的日子，該區天色好轉。

「天氣隨筆」又講到復活節及清明節假期的強對流天氣。天文台指，上一篇隨筆提到，低壓槽會在復活節及清明節假期為華南沿岸帶來不穩定天氣，而自上星期一起，天文台的九天天氣預報亦已預測上周六（4月4日）的顯著降雨概率為高，本港會有驟雨及幾陣狂風雷暴，部份地區雨勢較大。

（左）4月4日及（右）4月5日下午2時的地面天氣圖顯示低壓槽持續影響廣東沿岸及南海北部。（天文台天氣隨筆）

周日早上本港以南約50公里出現懸垂回波 大帽山曾有機會有冰雹

文章又指從昨日清明節（4月5日）的地面天氣圖上可見，地面低壓槽在廣東沿岸徘徊，為本港及其以南海域帶來強對流天氣。當日上午10時30分，雷達圖像顯示在本港以南約50公里、擔桿列島附近出現懸垂回波，其下方之上升氣流有利冰雹形成，而大帽山天氣雷達的水凝物分類亦顯示該區有機會有冰雹出現。

4月5日上午10時30分在本港以南約50公里、擔桿列島附近的天氣雷達圖像，雷達反射率以顏色顯示。（左）圖上疊加的灰色風羽是基於多普勒雷達風速數據、海拔2公里高的水平風場分析；（右）左圖A至B點的垂直剖面，可見對流系統具備懸垂回波（overhang echo）結構，其下方之上升氣流有利冰雹形成。（天文台天氣隨筆）

4月5日上午10時30分大帽山天氣雷達對擔桿列島附近之回波的水凝物分類（hydrometeor classification），紅色顯示可能出現冰雹的區域。

天文台指及至昨日下午一時左右，本港以南約150公里的對流系統中更出現中尺度氣旋特徵。長洲C波段天氣雷達捕捉到該中尺度氣旋的偶極結構，而低空風場分析亦可見相關的氣旋性環流。

雖然本港未有受到上述兩組強對流天氣系統直接影響，但與低壓槽相關的雷雨區仍為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台於清明節下午發出黃色暴雨警告信號，本港多處地區錄得超過40毫米雨量，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。

天文台指隨著低壓槽逐漸減弱，炎熱的偏南氣流會在明日（6日）影響廣東沿岸，該區短暫時間有陽光，但亦有一兩陣驟雨。預料一股偏東氣流會在文憑試筆試開考日為廣東沿岸帶來一兩陣雨。而高空反氣旋會在本週後期至下週初覆蓋華南，該區天色好轉。