青年好聲音？音樂事務處招樂團及合唱團團員　5.4截止　詳情一覽

康樂及文化事務署音樂事務處今日（8日）公布轄下的十八隊樂團及兩隊合唱團，現正招收2026／2027年度團員，訓練期由今年九9月至明年五5月，截止報名日期為5月4日。報名詳情、參加資格及報名連結，一文看清。



音樂事務處招募團員包括什麼樂團及合唱團？

．香港青年中樂團．

．香港島青年中樂團

．九龍青年中樂團

．新界青年中樂團

．音樂事務處少年中樂團

．音樂事務處兒童中樂團

．香港青年交響樂團

．音樂事務處少年交響樂團

．香港青年弦樂團

．港島青年弦樂團

．九龍青年弦樂團

．新界青年弦樂團

．香港青年管樂團

．音樂事務處青年銅管樂團

．九龍青年管樂團

．新界青年管樂團

．音樂事務處少年管樂團

．香港兒童管樂團

．音樂事務處青年合唱團

．音樂事務處兒童合唱團



加入樂團或合唱團須符合哪些條件？

．獲取錄者須為25歲以下青年樂手，並合乎樂團所定年齡、音樂程度及合唱經驗。

樂團及合唱團訓練收費多少？

．訓練費用全免，但團員須自備樂器(大型樂器除外)，購備團服及所需樂譜（合唱團）。

樂團及合唱團有甚麼活動或演出機會？

．除定期排練外，各樂團有機會於不同類型的社區活動中參與演出，並有機會與訪港的內地及海外青年樂手進行音樂交流。高級程度的樂團及合唱團更有機會獲選派往內地或海外作交流演出。

招募幾時知結果？

．合資格的申請者將於五月三十一日或之前收到試音通知。申請者將於八月十五日或之前獲通知申請結果。

音樂事務處招募查詢電話是什麼？

．各區音樂中心：28020657（灣仔區）、27962893（觀塘區）、23992200（旺角區）、21586462（沙田區）和24176429（荃灣區）。

音樂事務處招募可網上報名嗎？

2026/27樂團及合唱團團員招募網上報名