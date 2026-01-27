林護舊生合唱團奪神戶合唱大獎　有不懂廣東話觀眾受歌聲打動落淚

聖公會林護紀念中學舊生合唱團於今年1月15日至18日參加神戶國際合唱比賽「Sing from Kobe 2026」奪得總冠軍、獲頒賽事最高榮譽「神戶合唱大獎」。合唱團同時亦是成人合唱組別的優勝者，以今屆賽事最高分數26.23 分獲得金獎，是香港合唱團在此賽事歷來最佳成績。



神戶國際合唱比賽由德國的國際文化交流基金會INTERKULTUR主辦，每兩年舉辦一次。今年是第四屆賽事，吸引來自12個國家和地區的23支合唱團參加。賽事首次引入決賽機制，安排各組別優勝者及獲評審提名的合唱團競逐最高榮譽「神戶合唱大獎」。

林護舊生合唱團在1月18日舉行的決賽演繹兩首曲目，分別為拉丁文聖歌《Vidi Aquam》，以及新加坡作曲家Darius Lim 的近年新作《Fire of Hope》，講述對生命與未來的盼望。合唱團表示，主辦機構在結果公告讚揚奪魁的林護舊生合唱團「以精湛演出打動國際評審團，成為今屆比賽令人矚目的藝術亮點」。

擔任合唱團指揮的兩位校友黃穎姿及林佩頤從評審團手中，接過「神戶合唱大獎」及一對神戶小熊公仔擺設，成員亦隨即上台，接受全場觀眾的歡呼和掌聲。

其他晉身決賽的隊伍包括贏過多項歐洲合唱賽事的捷克青少年合唱團Motýli Šumperk、曾經於「歌韵東方」國際合唱比賽奪得金獎的印尼合唱團UKM PSM UNM Pinisi Choir、菲律賓專業合唱團The JeRiCho Project等。

黃穎姿表示，能夠代表香港出戰國際賽事並奪得總冠軍，「我們感到無比榮幸和自豪。」她指這次是林護舊生合唱團成立20年來首次參加合唱比賽，全賴每位團員團結一致、努力不懈，展現拼搏精神。

希望我們取得的優秀成績，除了是為香港合唱音樂界貢獻力量，亦能夠激勵更多熱愛合唱的人，不論上班或生活有多忙碌，都可以敢於追夢。 合唱團指揮的兩位校友黃穎姿（2002 年畢業）

合唱團在賽事期間三個場合（開幕表演、友好音樂會、分組賽）均演唱了香港作曲家陳啟揚的作品《繭中蝶》，取材自赤柱監獄囚犯日記，由作詞家陳卓楓創作詩詞，反思生死，勉人珍惜生命，把困境化為蛻變契機，終可化蝶自由飛翔放異彩。

指揮林佩頤表示，在國際舞台用廣東話演繹歌曲、向世界各地觀眾介紹香港優秀的音樂作品，為這趟旅程增添一重特別意義，「其中一天演出結束後，有不懂廣東話的當地觀眾主動告知，被我們深深打動而落淚。」她表示，除了團員美妙的歌聲，亦要歸功於鋼琴伴奏校友許仲謀精彩演繹。

合唱團表示，團員在學時已積極參加學校合唱團，曾經贏得世界合唱比賽四面金牌，並於2010年在混聲青年合唱組別賽事奪「世界冠軍」名銜。部分成員亦於2016年第13中國國際合唱節奪得總冠軍。

聖公會林護紀念中學校長鄭航勇恭賀舊生合唱團創出佳績，他說：「他們在百忙中堅持密集排練，克服種種困難，在國際賽事發光發亮，讓世界聽見香港的聲音，真正做到以音樂連結人心。」

林護舊生合唱團於2005年成立。召集人劉浩廷說：「讀書時已經習慣長時間站立練歌，雖然辛苦，但大家都適應了。」他指團員橫跨30屆校友，最年輕的剛於去年暑假畢業，也有畢業十年未再唱歌的舊生首次入團,「大家各有正職、學業或家庭負擔，生活忙碌，能夠每周六晚上抽空回來排練，實在難得。」

他代表合唱團全體成員感謝母校及校友會的支持和協助，並感謝歷任音樂老師承先啟後，特別是榮休音樂老師李少薇老師。