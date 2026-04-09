HK$100在香港還能吃到甚麼？創作者實測Yindii挑戰

一個手機APP、$100 預算，就可以換來份量出乎意料嘅餐點？本地創作者近日參與「#Yindii100challenge」，實測可以食得幾豐富！香港餐飲價格一向不低，一餐飯超過 $300已是常態。近日有本地創作者於社交平台發布影片，示範如何以 $100購入來自優質餐廳的餐點，引起網上關注。促成此事的應用程式名為 Yindii。過去數星期以來，它一直是香港社交媒體上其中一個最受關注的飲食挑戰焦點。



Yindii是甚麼？為何突然掀起討論？

Yindii 是一個拯救食物的應用程式，連繫用戶與餐廳及商店，讓用戶以約兩折至五折的優惠價格購買即將剩餘的食物。這些食物的品質與原本無異，只是需要在當日結束前被享用。目前Yindii已與全港超過800間餐廳及商戶合作。單計香港，平台已在首季錄得超過60,000宗訂單，用戶合共節省約$250萬餐飲開支。是次「#Yindii100challenge」由Yindii發起，邀請本地創作者親自解答這個問題：在平台使用$100能夠享用多少餐點？活動設有三個類別，創作者會在相同預算下，購買餐廳的折扣餐點。結果如下。

創作者實測結果

類別一：HK$100以下約會晚餐

「用$85變出一頓價值$1,000以上的燭光晚餐。」hkfoodiary852於佐敦逸東酒店普慶餐廳購買了「驚喜餐盒」。酒店餐廳的週末自助餐原價為每位HK$508，兩位共計超過HK$1,000。 透過Yindii，他們只需以HK$85的價格便能購入兩份餐盒，裡面包括麵包、沙律、芝士火腿拼盤、牛扒配意粉、薄餅、魚類拼盤及甜品等。到家後，他們便將食物重新擺盤。

「只要花少許心思擺盤，外賣餐盒便會即時變得不一樣。我們的目標便是用外賣紙盒打造精緻的餐飲體驗。」dokdoksoda亦有類似體驗。他也在逸東酒店普慶餐廳以HK$85購入兩份餐盒，同樣是原價每位逾HK$400的自助餐。兩位創作者在不同時間作出相同選擇，同樣透過重新擺盤，將外賣餐盒變成更具質感的用餐體驗。

(截圖自@dokdoksoda)

類別二：HK$100以下雙人辦公室午餐

「我親身嘗試了HK$100購買三餐的挑戰，如果我做到，你也可以。」victorinhk已使用Yindii超過20次。在辦公室午餐類別中，他記錄了如何使用HK$100在一天內購買多份餐點，結果超出預期。他共購入酒店自助餐外賣餐盒、City Super沙律及壽司、HK$10的便利店麵包及糕點、HK$22口水雞飯、HK$30的Pret餐盒、HK$32的意粉，以及NOC的糕點等。以上所有均透過Yindii購買，總額低於HK$100。

「HK$100可以應付兩至三餐，甚至比自己煮更便宜。」lhyiuu則以較簡單的方式進行測試，結果該預算可涵蓋兩至三餐。他們認為在該價格水平下，比自行煮食更划算，相信大部分在香港居住的人都深有同感。

(截圖自 @lhyiuu )

(截圖自 @thisis.puiying )

類別三：HK$100以下學生餐

「#Yindii100challenge」現正開放公眾參與^。參加者有機會贏取韓國機票獎或價值HK$300的Yindii餐券。參加方法如下：

1. 下載Yindii應用程式，瀏覽附近合作餐廳

2. 選擇挑戰類別：HK$100以下約會晚餐、HK$100以下雙人辦公室午餐、HK$100以下學生餐

3. 拍攝Instagram Reels，展示所購餐點、餐廳名稱，以及原價與折後價格對比

4. 標註@yindii_hk為合作帳號，並使用標籤#Yindii100Challenge及#Yindii100挑戰

5. 於2026年4月30日前發布影片*

Yindii將根據創意（70%）及互動（30%）選出三位用戶，並由公眾投票決定最終得獎者。

冠軍獎項：韓國機票（價值最高HK$1,500）

亞軍獎項（兩個名額）：價值HK$300的Yindii餐券

如欲了解詳情或閱讀條款及細則，請瀏覽：https://www.yindii.co/post/the-yindii-hk-100-food-challenge

下載Yindii

^ 活動只限香港居民參與

* 帖文須於2026年3月30日至4月30日期間於Instagram發布，方能視作具備參賽資格

（資料及圖片由客戶提供）