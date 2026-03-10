DSE2026｜中文科攻略　卷一指定閱讀篇章、閱讀能力考材應試策略

作者：佛教善德英文中學中國語文科組

香港中學文憑試中國語文科分設「公開考試」(佔85%)及「校本評核」(佔15%)兩部分，而前者自2024年始僅設讀、寫評核兩卷，涵蓋語文學習「輸入」和「產出」兩大面向。兩卷均以語文的理解、表達「能力」為評核重心，要求考生能「讀」會「寫」，但重中之重的實為學生的思考能力、思維水平，並依此評斷品第高下，限於篇幅，本文僅論卷一評核方向。



卷一、閱讀能力考核

甲部：指定閱讀篇章

本部佔考卷三成分數，就課程指定的十六篇範文(按：唐詩宋詞作六篇計)設題若干，擬卷可以「考問全面，鉅細靡遺」八字概括，期望考生由字而句，由句而段，由段而篇，涵泳透徹，瞭如指掌。而本部歷年設題次序，均由「微觀」(字、句考問)始，以「宏觀」(段、篇考問)終。

就以2023年為例，起首為常設考題「字詞釋義」，考問「木直中繩」(《勸學》)的「中」字應作何解；繼而就文句提問，要求識別出「徒見欺」、「而君幸於趙王」(《廉頗藺相如列傳》) 為被動句型，又就藺相如在澠池之會上，化解秦臣逼迫的一句話「請以秦之咸陽為趙王壽」，說明其人機智、忠勇形象；在語段方面，則要求從評鑑角度，以「完璧歸趙」諸段為據，闡述司馬遷敘事「詳略得宜」之筆法；最後，則考問通篇的全盤理解，要求綜合《月下獨酌》全詩，探討李白能否「排解憂思」，各言體會。要言之，考生備試時，研習須求細、求全、求深，見「樹」，更要見「林」！箇中法門，就是通讀、精解全文，切忌囫圇吞棗，死背精讀問答，理解上支離破碎，得其一鱗半爪。

乙部：閱讀能力考材

本部佔考卷七成分數，就合共二至三篇白話、文言考材各設提問範圍廣狹不一、程度難易不一之考題若干。概而言之，考問離不開「內容主題」、「寫作手法」此兩大宗，而近年文言文設題則考及古文基礎知識，如辨識虛詞(之字)、句型(被動句)，考核可謂具體而微。至於題型雖多樣化，惟亦離不開「客觀題」(即選擇題、判斷題、是非題等)與「文字題」(長短問答)兩者。

考材取用廣泛，不囿於華文原創作品(按：2021年曾以翻譯文學芥川龍之介《橘子》設題)，此處不擬討論。在設題上，一般就內容、手法兩端獨立提問，也可結合一起考問，互為表裡，以此較為高階。比如2024年要求考生先辨識「……牠們如吸吮乳汁般吸吮河流，到後來如吸吮鮮血般吸吮河流」(李娟《繁盛》)一句所用之寫作手法，進而就吸吮「乳汁」、「鮮血」之喻的不同，推敲人類由與生態「共存」到「掠奪」生態的轉變，並從作品此主題出發，探討有關手法的表達效果，一道考題貫串了作者「說什麼」、「如何說」、「說得怎麼樣」三個考核難點，若然學生慣以割裂「內容」、「手法」的方式理解文章，研習時執一廢百，徒知「熟讀(修辭)定義和分辨各類技巧或手法」，忽略「其作用或效果」，答題時自然無法切中肯綮，失分不少，因此「日常閱讀宜多思考作者運用該手法的意圖和效果」，才能精準把握文章的思想、主旨。

正如篇題所示，本卷以「思維為重」，多從聯想思維、比較思維的能力出發來擬題，例如2022年以《莊子 大宗師》「魚相忘於江湖」之喻提問，考生需具備相似聯想的思辨能力，掌握莊子以「魚」喻「人」，以「江湖」喻「大道」的巧思，從而準確說明喻體背後「物我兩忘，融於大化」的道家學說；又如2025年以柯裕棻《比正路還長的巷子》設題，考生需細味作者「以『實』寫『虛』」、以「巷子」喻「人生」的匠心，按考題所問，就不同特點的巷子，說明與之對應、相似的人生處境。由此可見，本卷考核並不限於理性分析，爬梳文脈，也要求考生引譬聯類，兼具感性觸覺，認知與感悟兩不偏廢。

值得留意，乙部亦曾以課內、課外篇章作「跨篇」對讀，以此評核考生能否觸類旁通，是否具備比較思維能力，比如2019年曾以文言考材《海鷗》(劉熙載) 與《論仁、論孝、論君子》(孔子)、《逍遙遊》(莊子)相提並論，提問考生三文在思想內容上的呼應之處。考卷針對《海鷗》一文的寓意，要求考生說明獨立自存、自足的海鷗，跟只「求諸己」的君子有何相通處，又或解釋海鷗不在乎人類的愛憎，與莊子「無用之用」的概念，在泯除相對主義方面，有何異曲同工之妙。從上述考題一例可見，乙部間或援引甲部範文為據，從中國傳統思想(如儒、道學說)出發來擬題，在提升考問深度之餘，也可間接鼓勵學生浸淫經典當中，汲收思想養分。而就考生而言，要精研本卷，課程除了要讀得「熟」，還要讀得「精」，讀得「通」！

結語：

「操千曲而後曉聲，觀千劍而後識器」，學習語文，主張多讀多寫；備戰公考，提倡多練多做，固然大抵不誤，但本卷既以「思維」為考核所重，就絕對不能「學而不思」。時維三月，距離本卷開考約有三十日，若然準備時間緊絀，歷屆試題與其做得「多」而不求甚解，不如做得「精」而明辨深思，舉一反三；對應所問，精準預備，方為上策。