九龍城潑水節｜4.11起連辦兩天 泰式美食加按摩 增雙重消費優惠
撰文：賴卓盈
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「龍城美食潑水泰繽紛」（九龍城潑水節）4月11日至12日在九龍城賈炳道公園足球場舉行，除了泰國市集、潑水體驗、泰拳表演賽等活動，今年亦新增「消費優惠雙重賞」優惠，今日（27日）起至4月12日，於指定商戶單筆消費滿200港元，即可獲贈10港元現金券，可於市集內使用。
泰式市集設40多個攤檔涉泰式美食、泰國特色商品、泰國特色按摩
「龍城美食潑水泰繽紛」由九龍城民政事務處、九龍城區議會、九龍城區各界慶典委員會和九龍城工商業聯會主辦。主辦方今日舉辦發布會介紹活動，今年市集設40多個攤檔，包括泰式美食、泰國特色商品、泰國特色按摩，同時設泰拳比賽及文化表演。此外，活動設有潑水體驗，市民和旅客可透過活動網站報名參與。
今年泰繽紛新增「消費優惠雙重賞」優惠，3月27日至4月12日期間，市民和旅客於指定商戶單筆消費滿200港元，即可獲贈10港元現金券，可於4月11及12日泰繽紛泰國特色市集內使用。市民可透過活動網頁了解優惠詳情。
九龍城民政事務專員蔣志豪表示，去年泰繽紛有約8萬人次參與，今年期望可吸引更多人流。
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