九龍城潑水節｜4.11起連辦兩天　泰式美食加按摩　增雙重消費優惠

「龍城美食潑水泰繽紛」（九龍城潑水節）4月11日至12日在九龍城賈炳道公園足球場舉行，除了泰國市集、潑水體驗、泰拳表演賽等活動，今年亦新增「消費優惠雙重賞」優惠，今日（27日）起至4月12日，於指定商戶單筆消費滿200港元，即可獲贈10港元現金券，可於市集內使用。



「龍城美食潑水泰繽紛」下月11至12日舉辦，主辦方今日舉辦發布會介紹活動。（梁鵬威攝）

潑水節將設有泰國歌舞表演。（梁鵬威攝）

泰式市集設40多個攤檔涉泰式美食、泰國特色商品、泰國特色按摩

「龍城美食潑水泰繽紛」由九龍城民政事務處、九龍城區議會、九龍城區各界慶典委員會和九龍城工商業聯會主辦。主辦方今日舉辦發布會介紹活動，今年市集設40多個攤檔，包括泰式美食、泰國特色商品、泰國特色按摩，同時設泰拳比賽及文化表演。此外，活動設有潑水體驗，市民和旅客可透過活動網站報名參與。

今年泰繽紛新增「消費優惠雙重賞」優惠，3月27日至4月12日期間，市民和旅客於指定商戶單筆消費滿200港元，即可獲贈10港元現金券，可於4月11及12日泰繽紛泰國特色市集內使用。市民可透過活動網頁了解優惠詳情。

九龍城民政事務專員蔣志豪表示，去年泰繽紛有約8萬人次參與，今年期望可吸引更多人流。

▼ 2025年九龍城潑水節 ▼



九龍城潑水節4月13日最後一日，取得門票大人和小朋友在賈炳達道公園籃球場指定潑水區見人就射水槍或潑水，記者也頻頻中招。（周令知攝）

九龍城潑水節4月13日最後一日，取得門票大人和小朋友在賈炳達道公園籃球場指定潑水區見人就射水槍或潑水，記者也頻頻中招。（周令知攝）

+ 1

九龍城潑水節4月13日最後一日，下午焦點活動是本地泰國人在九龍城街道上舉行小型泰式巡遊，猶如熱鬧嘉年華。（周令知攝）