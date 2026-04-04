醫管局指外泄病人資料來自九龍東聯網　不涉網絡攻擊　已嚴正檢視

醫院管理局今日（4日）確認周五（3日）有病人資料外泄，再發聲明指事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，於第三方平台泄漏。局方又指發現事件後已嚴正檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，事件不涉及網絡攻擊等因素，並已即時暫停承辦商的系統維護工作。



醫院管理局。（資料圖片）

醫管局表示，當局的恆常監察系統昨日凌晨2時許發現一宗懷疑未經授權將病人資料取走並於第三方平台泄漏的個案，事件涉及的5.6萬多名病人來自九龍東醫院聯網，外泄資料包含病人姓名、性別、身分證號碼、醫院檔案號碼和手術內容等資料。

醫管局又向受影響病人致歉，並表示將採取一切可行措施，務求將對病人影響減至最低。當局稱會盡快透過「HA Go」應用程式及電話短訊通知受影響病人，九龍東醫院聯網亦已設立熱線5215 7326，供病人就事件查詢。

圖為九龍東醫院聯網龍頭醫院聯合醫院。（資料圖片）

醫管局強調非常重視網絡保安，指在發現事件後已嚴正檢視內部網絡系統，確認系統運作安全正常，事件不涉及網絡攻擊等因素，並已即時暫停承辦商的系統維護工作。醫管局亦呼籲受影響病人提高警覺，留意個人資料會否被用作其他用途，作好個人資料保護，例如更改密碼等，有需要時可向警方求助。