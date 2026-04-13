百分百特別擔保貸款｜商經局：最新壞帳率飆至19.3%　涉款278億元

經濟復甦緩慢，中小企融資困難曾出現倒閉潮。政府2020年推出「中小企融資擔保計劃」百分百特別擔保貸款，雖於2024年截止申請，但壞帳率持續攀升，截至今年2月，相關計劃壞帳率高達19.3%，涉款278億元。獲批申請中，有2,259宗個案懷疑涉及違法行為，涉款61億元。



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各項政府擔保產品壞帳宗數1.7萬宗 百分百特別擔保貸款佔近八成

商經局上載的特別財委會文件顯示，截至今年2月底，各項政府中小企擔保產品的累計壞帳宗數合共超過1.7萬宗，涉及的壞帳高達348億元。

當中，在疫情期間推出、2024年已截止申請的「百分百特別擔保產品」成壞帳重災區，壞帳率高達19.3%，涉款278億元。該計劃共批出67,198宗個案，當中壞帳宗數達13,231宗，佔總數約兩成，佔各項政府擔保計劃壞帳宗數78%。

至於「八成擔保產品」及「九成擔保產品」，其累計壞帳宗數分別為2,467宗及1,394宗，分別涉款56億及14億元，壞帳率則為5.5%及4.6%。

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貸款機構就8000宗壞帳個案採取法律行動 另就6000宗展開追討行動

商經局又指，就上述三個貸款計劃，貸款機構正就約6,000宗壞帳個案採取追討行動，並且已經或正就約8,000壞帳個案採取法律行動，包括由於借款企業拖欠擔保產品以外的其他債務而遭相關債權人申請清盤／破產的個案。

政府擔保產品數額。（商經局文件截圖）

2259宗百分百特別擔保於提款後被發現疑涉及違法行為 涉款61億

另外，局方表示，百分百特別擔保產品有3,919宗申請懷疑涉及違法行為，貸款額約114億元。其中有1,660宗個案（涉款54億元）在進行審查時已被拒絕，其餘2,259宗個案（涉款61億元）於貸款提取後被發現。至於八成和九成擔保產品，自推出以來分別有約500宗及110宗申請懷疑涉及違法行為，貸款額分別約20億元和2億元。

按證保險公司已採取適當行動，包括向執法機構舉報可能涉及違法行為的個案及提供協助、向貸款機構發出明確指引、透過貸款機構採取法律行動等。