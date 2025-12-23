中小企百分百擔保特惠貸款壞賬18.5%　經營環境未改善或再增壓力

香港有近36萬家中小企業，《2025年施政報告》中宣布一系列措施，加大支援中小企業更好應對經濟轉型，包括將「中小企融資擔保計劃」（計劃）下八成信貸擔保產品的申請期延長兩年，以及將「還息不還本」安排再度延長一年。按揭證券公司總裁鮑克運表示，負責執行和管理計劃的香港按證保險有限公司（按證保險公司）和參與計劃的貸款機構（貸款機構）已完成準備工作，並已於今年11月推出相關新措施。



八成及九成信貸擔保產品合共惠及約2.5萬家企業

鮑克運在匯思擬文表示，截至今年11月底，「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的累計壞帳率分別為18.5%及21.2%，兩者均較年中公佈的15.6%及19.3%為高。由於疫情持續數年，疫情後市民一些生活習慣和經濟環境產生了變化，而部分中小企業的經營環境亦未有如預期般得以改善，有機會對壞帳率添加壓力。現時，「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」已分別收回約37%及41%的貸款，其餘大部分貸款亦在如期還款。

他指出，計劃下八成及九成信貸擔保產品的申請期將分別於2028年3月31日和2026年3月31日結束。截至2025年11月底，八成及九成信貸擔保產品已合共惠及約25,000家企業和約40萬名僱員。借款企業可按業務需要向貸款機構提交貸款申請。雖然按證保險公司所需的審批申請時間會視乎每宗個案的實際情況而定，近年的數據顯示，在按證保險公司收到貸款機構提交文件齊備的申請後，超過八成的申請可在10個工作天內獲得審批，而超過六成更可於三個工作天內獲得審批，相信計劃能確切幫助中小企業應對資金周轉不足的壓力。

他指出，在疫情期間推出協助中小企業的「百分百擔保特惠貸款」和協助於疫情期間失去在香港就業所得的主要經常性收入人士的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」皆為有時限性的特別措施，申請期已分別於2024年3月31日和2023年4月30日結束。兩項措施分別為中小企業及失去就業和收入的人士提供了適時到位的支援，分別惠及約40,000家企業（涉及逾40萬名僱員）和超過59,000名申請人。

百分百擔保特惠貸款逾三成違約企業及擔保人 面臨或已清盤及破產

就「中小企融資擔保計劃」而言，受惠的中小企業涵蓋各行各業，包括零售、餐飲、服務業，甚至創新科技等界別。無論是家庭式小本經營、老字號、初創公司，或稍有規模的企業，都能透過擔保貸款渡過經濟下行期間帶來的挑戰。

鮑克運表示，雖然「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請期已經結束，但由於大部分貸款仍處於一共可長達10年的還款期内，仍然牽涉大量債務償還和追討工作需要處理。按證保險公司一直與貸款機構緊密合作，致力妥善處理違約個案。具體而言，貸款機構首要是與借款企業/借款人跟進及了解其整體財務及資金情況，並與有償還債務意願和能力的借款企業/借款人商討可行的還款方案，以期他們可盡快在債務重整安排下繼續營運/維持正常生活，並逐步恢復正常還款。

與此同時，貸款機構會了解借款企業/借款人以及相關擔保人的資產狀況。如未能達成還款協議、借款企業/借款人不願合作，或有合理理由相信借款企業/借款人故意逃避還款責任，例如發現資產轉移，貸款機構會按其政策及商業慣例，考慮向借款人及擔保人採取合適的追討或法律行動，目標是最有效地討回欠款以減低政府的損失。

百分百擔保個人特惠貸款計劃累計壞帳率21.2%

鮑克運指出，根據貸款機構的追收進度報告，截至今年10月底，在「百分百擔保特惠貸款」下，超過三成違約的借款企業及其擔保人正面臨或已清盤和破產，亦有近兩成以申請法庭判令的方式追討。其餘約一半個案主要是貸款機構透過委任代理人或自行催收，有部分亦已達成或正商討還款方案。此外，就「百分百擔保個人特惠貸款計劃」而言，近兩成違約的借款人正面臨或已破產；其餘個案則包括貸款機構正透過委任代理人或由自行催收，亦有法庭判令，以及已達成或正商討還款方案等。

兩項百分百擔保貸款計劃協助了不少中小企業和失去就業和收入的人士渡過難關，當然亦有一些個案因為持續困難的經濟環境而出現貸款拖欠的情況。與一般貸款的性質不同，兩項產品皆是在非常時期下推出的特別紓困措施，旨在為受疫情影響的企業及市民提供及時的支援，因此快捷的申請審批程序是產品設計的其中一環。考慮到當時在疫情下貸款的對象是難以通過正常情況下的信貸審批要求，例如難以評估業務或就業前景等，所以借款企業/借款人的還款能力並非審批時的考慮因素之一。

當然，產品設計上也要防範濫用，因而設有監察和保障機制，例如貸款機構會進行客戶盡職審查及核實借款人的申請資格，並且向信貸資料機構報告借款人的還款、逾期和違約紀錄；按證保險公司亦會對貸款機構提交的申請作適當抽查。政府在推出兩款產品時把它們的整體壞帳率假設在25%的水平。

已拒絕阻截了約3,100宗懷疑涉及違法行為申請 涉及金額53.1億港元

另一值得關注的是這兩項產品下的懷疑違法行為，包括使用空殼公司、虛假文件和賄賂銀行工作人員等非法手段來獲取貸款。按證保險公司及貸款機構對任何違法行為絕對是零容忍，一旦發現涉嫌違法行為，定必向執法機構舉報。

截至今年10月底，在「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」下，按證保險公司及貸款機構在申請審查過程中合共拒絕或阻截了約3,100宗懷疑涉及違法行為的申請，總金額達53.1億港元，有效避免了一些潛在風險和壞帳損失。我們會繼續與貸款機構和執法機構緊密溝通，分析可疑個案的特點和犯案手法，同時要求貸款機構加強對貸款申請的盡職調查，務求減低政府的損失、令公帑用得其所。

「百分百擔保特惠貸款」和「百分百擔保個人特惠貸款計劃」成功為數以萬計的借款企業/失去就業和收入的人士在經濟下行期間提供及時雨。按證保險公司與貸款機構會繼續審慎行事，為有實際困難的借款企業/失去就業和收入的人士提供協助，致力確保公共資源得到妥善運用。