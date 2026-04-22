技工投訴垃圾房衞生未獲受理　在多個樓層放火引關注　認縱火候判

水務署技工剛搬入鑽石山啟鑽苑居屋單位不久，疑因不滿垃圾房衛生欠佳，向管理處投訴無門，先後在4個樓層的垃圾房燃燒雜物，居民及時發現，消防到場及時撲熄。技工被控4項縱火罪，今（22日）在區域法院認罪。辯方求情指，被告原本開開心心入伙新居，入住後被垃圾房衛生嚴重困擾，他犯案只求得到關注，無意造成傷亡。法官練錦鴻斥案件嚴重可判終身，又謂：「香港居住幾逼你都知，一旦出事不堪設想。」明言法庭必須判處阻嚇性刑罰，押後至5月6日判刑，候取被告的心理報告。



被告陳家俊（27歲，水務署泵房機械技工），承認4項縱火罪，指他於2024年8月4日及11日，在鑽石山啟鑽苑啟慈閣的11樓、18樓、19樓和20樓縱火。

被告陳家俊案發前不欠與家人一同搬入啟鑽苑居屋單位。

失公務員工作 願賠3萬維修費

辯方求情指，被告在犯案前與家人入伙涉案屋苑，惟入住不久發現垃圾房衛生環境惡劣，嚴重影響生活，他曾多次投訴不獲受理，情緒用事才犯案。被告只想得到關注，無意圖造成傷亡，現已失去公務員工作。本案不涉及恐嚇、報復或社會事件 ，被告願意賠償3萬元維修費，被告的上司同事稱被告不是壞人，望法庭輕判。

被告曾被評估有焦慮症狀

法官練錦鴻表示案情嚴重，本案雖然幸好沒蔓延火種，但香港居住環境擠迫，一旦火災不堪設想，無論被告有何動機，法庭判刑必須具阻嚇性，以向社會發出明確訊息。考慮到被告被醫生評估有焦慮症狀，先為他索取心理報告，被告還押至5月6日判刑。

曾在不同樓層縱火

案情指，被告是啟慈閣 21樓的住戶，在8月4日下午4時許，有20樓住客聞到燒焦氣味，檢查後發現垃圾房有垃圾在燃燒，報警後消防到場撲熄火種。被告其後變本加厲，在8月11日到11樓、18樓和19樓三個樓層縱火，保安清晨巡樓發現著火報案，消防到場後撲熄火種，垃圾房的瓷磚和牆壁都被燻黑。

被捕稱燒紙張想引起關注

警方翻查閉路電視後拘捕被告。被告在警誡下稱，因為管理處不肯處理投訴，因而去涉案樓層的垃圾房燃燒紙張，以表達對管理處不作為的不滿，引起注意，迫使對方處理問題。

案件編號：DCCC 1512/2024