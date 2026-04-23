山頂普樂道地盤奪命意外　總承辦商被裁定未阻人墮下罪成　罰12萬

山頂普樂道2023年有地盤發生奪命意外，有工人檢查挖掘機時，被另一部挖掘機撞倒，送院搶救後不治。涉案地盤總承辦商，及負責人力資源的子公司，早前被勞工處票控9罪，案件今（23日）於東區裁判法院裁決，暫委裁判官周德興認為案發現場的孔洞四周沒有圍欄，亦沒有明顯告示，孔洞完全暴露及未有防護措施，裁定總承辦商一項沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下傳票罪成，判罰12萬元。其餘傳票全部罪名不成立。



兩名被告為：一鳴建築機械工程有限公司，及一鳴土木工程有限公司，被控1項沒有採取足夠的步驟防止有人墮下罪。

山頂普樂道2023年11月發生工業意外一名男工受傷送院，警方在場調查。（鄭嘉惠攝）

總承辦商一鳴建築機械工程有限公司被裁定一項傳票罪成，被判罰款12萬。

孔洞四周沒有圍欄

暫委裁判官周德興裁決時，涉案地盤下層平台有3個孔洞，其中緊貼挖掘機駕駛室的孔洞，深度為8.2米，另兩個分別為3.5及3.7米，高於安全條例的2米，構成工人下墮的潛在危險。此外，該些孔洞四周沒有圍欄，亦沒有明顯告示，裁定孔洞處於完全暴露及未有防護措施狀態，首被告一鳴建築機械此罪成立。

辯方指死亡事故與罪成傳票無關

辯方求情指，首被告是一間成立四十多年的公司，有4項類同的定罪記錄，最後一次是在2009年，其後十多年間並無再犯，反映公司一直關注及改善地盤安全情況。雖然涉案地盤有死亡事故，但罪成的傳票與此無關，該孔洞在事故前後均曾被覆蓋，並非長期暴露，明白情況不理想，望法庭輕判。

周官最後判首被告就此罰款12萬，並下令須於1個月內繳付。

兩被告另被控多項罪名全部罪名不成立

首被告一鳴建築機械，另被控3項東主的法律責任，及1項沒有發展、實施和維持一個安全管理制度罪。

次被告一鳴土木工程，另被控：沒有採取足夠的步驟防止任何人墮下；沒有設置及保持安全的工業裝置及工作系統；沒有提供所需的資料、指導、訓練及監督以確保在工業經營中僱用的人工作安全；及沒有提供/保持安全的進出途徑罪。這些傳票均被裁定罪名不成立。

有文件顯示已制定安全管理

周官在裁決首被告的其他罪名時指，案發現場有三部挖掘機，均在同一空間運作，機手之間的協調，只能依賴擲石等非標準化的方法，可靠性存在疑問，在高噪音的環境下容易造成誤判。但有文件顯示，公司已制定了一系列的安全管理，亦就打石工序列出應對措施，包括工具訓練等，證據足以證明安全制度符合要求。

控方未證次被告有實際控制東主

周官指，雖然兩間公司使用相同的號碼及標誌，合約及發票等亦寫有同樣的地址。但次被告的成立，是基於首被告給予行政資源，上述情況只能反映兩間公司的關係緊密，次被告的角色，僅是為涉案地盤提供人手及租借機械，或以首被告的身份協調溝通，惟借調人手只屬行業常態，控方未能證明次被告是有實際及積極控制的東主。由於首被告的控罪是基於衍生責任產生，在此情況下，各控罪亦無從建立，故兩被告其餘罪名均不成立。

案件編號：ESS23037-23046/2024