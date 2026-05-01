五一黃金周｜湖南大學生兩日攻麥理浩徑　深圳客到九龍公園打卡

內地五一黃金周假期今日（1日）開始，有不少內地旅客經西九高鐵站來港。有多次來港的深圳旅客表示，將去九龍公園及香港公園遊玩和影相「打卡」，形容是小紅書旅遊熱點，又認為香港「比內地好玩」，「我一般愛逛街，又喜歡在旺角那邊拍下照」。另有來自湖南大學生計劃以兩日時間，完成麥理浩徑精華段，亦有身穿漢服的河南客到尖沙咀星光大道等傳統熱門景點打卡。



五一黃金周首日，西九高鐵站抵港人潮不斷。(黃寶瑩攝)

同時有不少港人趁勞動節和周末三日連假北上遊玩。(黃寶瑩攝)

內地五一黃金周假期今日（1日）開始，早上9時至10時，西九高鐵站抵港人潮不斷，港鐵公司更派員在站內派發小禮物予旅客。

港鐵公司派員在站內派發小禮物予旅客。(林子慰攝)

來自深圳的熊女士（右）表示去九龍公園及香港園打卡。(林子慰攝)

計劃到九龍公園、香港公園「打卡」 讚香港比內地好玩

來自深圳的熊女士及陳女士曾多次來港，遊玩經驗包括維多利亞港、旺角等。熊女士表示，這次將即日來回，「來這邊買下東西、拍拍照之類的」。她稱，稍後將去九龍公園及香港公園打卡，認為九龍公園地理位置方便，「（在柯士甸）搭一個站就到了」，又形容該公園獲小紅書盛讚。

被問來港多次會否覺得沉悶，她表示「不會啊，（香港）比內地好玩，我一般愛逛街，又喜歡在旺角那邊拍下照」，認為香港十分適合旅客到訪。

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來自湖南長沙的大學生朱先生與朋友二人首次來港，冀兩日完成麥理浩徑精華段。(林子慰攝)

湖南大學生目標兩日完成麥理浩徑精華段

除了在市區遊玩外，亦有人趁假期來港行山。來自湖南長沙的大學生朱先生與朋友二人首次來港，冀兩日完成麥理浩徑精華段。他們自備露營袋及煮食用具等，從湖南搭高鐵直搭香港，並在附近兌換了幾百元港紙。朱先生表示，挑戰山徑前，需先購買便攜煤氣。

穿漢服的莊女士在高鐵站表示，想在香港打卡出片。她後來到星光大道遊玩。(林子慰攝)

穿漢服來港拍片打卡 料留港3至4天

高鐵站內亦有不少人穿著華麗，有旅客身穿蘿莉塔服裝，有人穿漢服。第一次來港的河南旅客莊女士表示，穿著漢服是為了在香港打卡出片，預計在香港遊玩3至4天，又形容自己是「超級背包客」，至今仍未計劃下站遊玩地點及預訂酒店。