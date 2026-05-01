五一｜入境處︰截至早上10時錄25.3萬出入境人次　港人離境佔11萬

【五一黃金周／內地旅客／港人北上】一連五日的內地五一黃金周今日（1日）開始，同時因勞動節假期與周六日相連，香港白領一族可獲得3日假期。入境事務處中午公布，截至早上10時，共計25.3萬出入境人次，當中內地旅客訪港佔7.6萬人次，而港人離境佔11萬人次，當中有7.2萬人次經陸路口岸北上。



五一黃金周首日，西九高鐵站抵港人潮不斷。（黃寶瑩攝）

同時有不少港人趁勞動節和周末三日連假北上遊玩。(黃寶瑩攝)

截至今早10時 出入境分別錄11.9萬及13.3萬人次

入境處資料顯示，截至今早10時，錄得出入境253,095人次，當中入境佔119,605人次，出境佔133,490人次。

港人離境合計110,007人次。北上方面，若不計及港珠澳大橋口岸，71,628人次經陸路口岸北上，當中以羅湖口岸最多，佔17,282人次，其次是深圳灣口岸，佔15,105人次。

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港珠澳大橋口岸暫為最多港人離境口岸

其他口岸方面，港人經機場離境佔16,238人次，港珠澳大橋口岸則佔18,750人次。換言之，港珠澳大橋口岸暫時為最多港人離境的口岸。

內地旅客訪港7.6萬人次 1.7萬經福田口岸

內地旅客方面，合計76,056人次經各海陸空口岸來港，當中落馬洲支線（即內地福田口岸）最多，佔17,387人次，其次是西九龍高鐵站，佔15,012人次。