ASGH匯聚領袖探討公共衞生　設「出海全球通」一站式助拓商機

第六屆亞洲醫療健康高峰論壇（ASGH）將於5月11日至12日假香港會議展覽中心舉行。今屆論壇由香港特區政府及香港貿發局合辦，以「推動醫健新突破」為主題。作為業界年度盛會，ASGH不只匯聚環球領袖共同探討公共醫療衞生及公眾健康議題，更致力打造一個提供從臨床研究到進入市場的一站式平台。



匯聚逾90位環球領袖 全面探討醫療新突破

論壇首日將舉行多場極具分量的環節，探討如何應對全球健康挑戰。在「主題環節I ——加強全球合作提升疫情應對能力」中，醫務衞生局局長盧寵茂教授將作主題演講。該環節由港大公共衞生學院潘烈文教授主持，演講嘉賓陣容鼎盛，包括倫敦大學學院Ibrahim Abubakar教授、世界衞生組織代表Kumanan Rasanathan博士、中國肝炎防治基金會王宇教授、衞生署衞生防護中心梁耀康醫生，以及國際疫苗研究所尹仁奎博士，探討強化全球衞生系統韌性的關鍵策略。

緊接的「主題環節II——推動醫健新突破」則聚焦跨界合作及醫健產業最新投資趨勢。環節由第一東方投資集團諸立力主持，並邀得香港投資管理有限公司陳家齊、葛蘭素史克(GSK)司明麒爵士、The Hevolution Foundation的Mehmood Khan博士、摩根大通亞太區投資銀行劉伯偉，以及中國生物製藥謝其潤，共同分享深入洞見。

此外，論壇特設「與環球醫療衞生專家對談」環節，同樣由諸立力主持，邀得2013年諾貝爾化學獎得主Michael Levitt教授，剖析計算生物學及人工智能在推動生物醫學領域的變革性作用。

聚焦AI與數字健康 重塑醫療系統韌性

人工智能日趨成熟，除多個專題環節會涵蓋AI在不同醫健領域的發展，論壇特設「智慧規模化應用：人工智能如何實現醫療革命」環節，由IHH醫療曾慶亷醫生主持，嘉賓包括港大醫學院何永基教授、商湯醫療錢琨教授、北京協和醫院王維斌教授等，以及另一相關環節「數字健康與人工智能賦能醫療轉型」，嘉賓涵蓋Healthtech Finland的Saara Hassinen、Heidi Health葉志蓁醫生、理大醫療科技及資訊學系仇安琪教授、訊飛醫療科技陶曉東博士，及輝瑞Natasha Chhatrapati，深入剖析AI的實質應用與影響。

面對人口老化及醫療需求上升，探討醫療可持續性成為關鍵。「邁向可持續醫健體系：匯聚全球視野重塑韌性」環節，由港大公共衞生學院貝大為教授主持，與中大醫院鍾健禮醫生、新南威爾士大學Patricia Davidson教授、可持續醫療中心Rachel Stancliffe，以及保誠Arjan Toor，探討如何利用創新政策及科技提升效率。

針對銀髮市場的機遇，論壇今年繼續設有「銀髮健康專章」，其中「解鎖銀髮健康新機遇：從精準醫療到智慧養老的科技創新」環節由香港理工大學趙汝恒教授主持，聯同BrainEver的Bernard Gilly、新加坡國立大學健康長壽研究中心Brian Kennedy教授、全仁醫療集團劉仲恒醫生、多倫多大學Alex Mihailidis博士，及富衛集團薛慧雅醫生，聚焦如何應對老齡化社會帶來的挑戰與機遇。

展覽專區 從研發到市場的一站式平台

除了專題環節，論壇亦設 ASGH Business Hub及InnoHealth Showcase展覽區，來自12個國家及地區、約180個參展商將展示他們的前沿科技項目及方案 。同時，論壇亦是醫健商貿對接的核心，場內設有環球投資項目對接（Deal-making），按參與者感興趣的醫健及創科領域，配對項目擁有人與投資者，安排一對一會議。而醫健初創公司亦可於項目推介環節，直接向潛在投資者介紹其創新成果，全方位發揮論壇從科研到市場的一站式平台作用。

「出海全球通」助內地企業走向國際

為支援醫藥企業的全球擴張需求，論壇特設「出海全球通及醫療健康營商諮詢」服務區，由不同領域的服務供應商或機構提供全方位諮詢，幫助企業更精準制定營商及「出海」策略。論壇亦將舉行「香港作為超級聯繫人賦能醫藥企業全球拓展」工作坊及交流活動，由醫健及商界領袖深入剖析醫藥企業如何利用香港的平台及國際化專業服務，「出海」拓展商機。

亞洲醫療健康高峰論壇

日期：5月11-12日（星期一至二）

地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG

了解更多：https://www.asiasummitglobalhealth.com/conference/asgh/tc

同期活動：香港國際醫療及保健展

日期：5月11至13日（星期一至星期三）

地點：香港會議展覽中心展覽廳3DE

了解更多：https://www.hktdc.com/event/hkmedicalfair/tc

（資料由客戶提供）