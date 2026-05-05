缺血性中風｜港大首創「院前」急救鼻噴劑　減逾80%腦梗死體積

缺血性中風長年位居全球致死及致殘原因第二位。香港大學醫學院藥理及藥劑學系聯同InnoHK先進生物醫學儀器中心研究團隊，研發出全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」，成功克服血腦屏障的遞送難題，把藥物直接送達腦部，毋須打針或開刀。



若在中風發生30分鐘內使用乾粉鼻噴劑，能顯著減少超過 80%的腦梗死體積，並有效保護運動與神經功能。



港大醫學院全球首創的「納米乾粉鼻噴劑」於「第51屆日內瓦國際發明展」榮獲「特別大獎Prize of the Chinese Delegation」及「評判特別嘉許金獎」。周聖峰教授（右一）、邵子桐博士（左二）與研究團隊合照。（港大提供圖片）

港大醫學院全球首創缺血性中風「院前」急救鼻噴劑。此研究由藥理及藥劑學系周聖峰教授（右）與InnoHK先進生物醫學儀器中心邵子桐共同領導。（港大提供圖片）

中風救治時間窗口極短 85%患者未能及時接受相關治療

港大表示，現行標準治療以「再灌注」為主，如靜脈溶栓、機械取栓，惟中風的救治時間窗口極短，加上醫療資源分布不均、符合治療資格的條件嚴格，且療程涉及繼發性損傷風險，導致全球超過85%的患者未能及時接受相關治療。

研究團隊投入逾10年時間成功研發「納米嵌入式微粉（Nano-in-Micron）」技術平台，並以此開發出「納米乾粉鼻噴劑」 。

鼻噴劑由「納米嵌入式微粉」技術平台開發，微米粉末吸入鼻腔，藥物隨即經由「鼻腦通路」繞過「血腦屏障」直達大腦。（港大提供圖片）

微米粉末吸入鼻腔 隨即經由「鼻腦通路」繞過「血腦屏障」直達大腦

鼻噴劑透過「吸入、沉積、解聚、遞送」四個關鍵步驟運作：微米粉末吸入鼻腔，能有效沉積於目標區域，並在接觸鼻黏液後迅速「解聚」回納米狀態，隨即經由「鼻腦通路」繞過「血腦屏障」直達大腦。此設計顯著提升藥物遞送效率及起效速度，為缺血性中風「院前急救」提供突破性解決方案。

港大醫學院全球首創缺血性中風「院前」急救鼻噴劑。此研究由藥理及藥劑學系周聖峰教授（右）與InnoHK先進生物醫學儀器中心邵子桐共同領導。（港大提供圖片）

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼ABIC項目主任周聖峰。（港大提供圖片）

港大醫學院藥理及藥劑學系副教授兼ABIC項目主任周聖峰指出，納米乾粉鼻噴劑具備快速見效、輕便、易於使用的特點，讓患者在送院途中，甚至在社區層面已可獲得初步保護，大大減緩腦細胞在缺血狀態下的死亡速度，有效保護尚未壞死的腦組織，為後續治療爭取時間。