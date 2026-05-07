粉嶺方樹福堂基金方樹泉小學倒掛國旗致歉　教育局已要求交報告

位於粉嶺華明邨的「方樹福堂基金方樹泉小學」昨早（7日）倒掛國旗，校方今日（7日）致歉，表示發現事件後已即時糾正，並會加強升掛國旗工作的監察機制，確保日後國旗正確懸掛。



教育局同日表示，已要求學校調查事件和提交詳細報告，將根據報告作適切跟進。翻查資料，該校已有36年歷史，是下學年獲派「0班」小一的15間學校之一。



網上流傳一張方樹福堂基金方樹泉小學倒掛國旗的相片。（小紅豬日記FB圖片）

倒掛國旗在學校天台隨風飄揚 五粒星位於左下角

根據《國旗及國徽條例》，任何人或組織不得倒掛及倒插國旗，以及不得以任何有損國旗尊嚴的方式展示或使用國旗或國徽。近日網上流傳一張相片，一面倒掛的國旗在學校天台隨風飄揚，五粒星位於左下角，而非正確的左上角。

涉事學校36年歷史 下學年獲派「0班」

翻查資料，涉事學校為「方樹福堂基金方樹泉小學」，位於粉嶺華明邨，已有36年歷史，是下學年獲派「0班」小一的15間學校之一。校方曾表示已向教育局提交合併方案，又稱合併事宜正在洽談中，因而未能提供更多細節。

方樹福堂基金方樹泉小學致歉，表示會會加強升掛國旗工作的監察機制。（小學概念網頁圖片）

涉事學校致歉︰會加強升掛國旗工作的監察機制

方樹福堂基金方樹泉小學今日發表回應致歉，指昨早（6日）發現國旗倒轉懸掛後已即時糾正，強調一向設有清晰的升掛國旗及區旗指引，並會採取加強升掛國旗工作的監察機制，確保日後國旗正確懸掛。校方又重申重視國旗的尊嚴，定必嚴謹處理相關工作。

方樹福堂基金方樹泉小學是下學年獲派「0班」小一的15間學校之一。（方樹福堂基金方樹泉小學FB圖片）

教育局︰已要求學校調查事件和提交詳細報告

教育局今日回應指，一直強調培養學生的國家觀念，是學校教育應有的責任，現時全港中小學必須按照教育局的指引，包括在每個上課日升掛國旗，以及每周舉行一次升國旗儀式，顯示對國家的尊重和提高師生的國家意識。

教育局得悉事件已即時向學校了解情況，學校已即時修正，並就事件道歉。局方已要求學校調查事件和提交詳細報告，將根據報告作適切跟進。