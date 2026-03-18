15間小學0班｜蔡若蓮鼓勵合併擴規模：要合併升級而唔係合併救校

2026/27學年有14間資助小學及1間官立小學小一收生不足16人，獲派「0班」，或面臨殺學。教育局局長蔡若蓮今日（18日）表示，過往10年學齡人口下降，局方協助學校面對相關衝擊的「軟著陸」措施已被消化，現時是「退無可退」。她又指，派「0班」不是新鮮事，鼓勵學校合併擴大規模，但強調是要「合併升級，唔係合併救校」。



教育局（政府新聞網圖片）

蔡若蓮接受港台節目《千禧年代》訪問時，表示看到過往10年學齡人口下降，而教育局為協助學校面對學齡人口下降帶來的衝擊，推出的「軟著陸」措施已被消化，現時是「退無可退」。她又表示，要主動去面對收生不足問題，及要突破舊思維。

蔡若蓮指各區學校發展主任一直有不斷與學界溝通，因此今次學校收派位信時「大家多少有啲心理準備」，15間學校獲派「0班」後，局方已即時聯絡受影響的約100位家長，協助他們為子女安排學位。

教育局局長蔡若蓮今日（18日）表示，過往10年學齡人口下降，局方協助學校面對相關衝擊的「軟著陸」措施已被消化，現時是「退無可退」；圖為蔡若蓮出席香港教育城第21屆十本好讀頒奬典禮（資料圖片/盧翊銘攝）。

今次獲派「0班」的學校中，東區佔了4間，數目較多同時亦比過往多，蔡若蓮指因為東區人口老化，而且沒有新屋邨、屋苑落成。不過她強調派「0班」的學校各區都有一些，是各因素累積疊加的結果。

對於較多人關注的筲箕灣官立小學，蔡若蓮表示官校需考慮整個教育資源是否運用得當，而且官校與津校不同，津校可設私家班，但官校選擇則比較少，未來動向需要與持份者了解意見，再由管理委員會商討及決定。

蔡若蓮稱，過去不時有學校獲派「0班」，「派0班不是新鮮事物」，因此學界有經驗應對。她續說當局已提前成立專責小組，為學校提供專業意見。蔡若蓮說長遠而言「唔想家長咁折騰」，因勉強維持部分學校運作，對家長、學生及整個教育生態都不健康。

2026/27學年有14間資助小學及1間官立小學小一收生不足16人，獲派「0班」，或面臨殺學，包括大角咀鮮魚行學校。（資料圖片/林振華攝）

蔡若蓮指，教育局鼓勵學校及早考慮合併，擴大學校規模，而學校一般合併需時3年，蔡若蓮表示可讓學校理順人手、教學資源等，是一個合理的適應過渡期，太短學校未必能適應，過長又可能會浪費資源，但她強調是「合併升級，唔係合併救校」。

被問到有意見指獲派「0班」的學校因觀感已轉差，或因而未能再吸引學生等，教育局副秘書長李碧茜稱學校合併後可「做返好」，過往亦有官校試過合併而最後成功繼續辦學，認為派「0班」後學校可以更集中處理合併。