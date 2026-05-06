DSE音樂科｜考題問《四月物語》　林家謙感意外：創作時無想太多

DSE中學文憑試2026已完結，昨日（5日）考核的是音樂科，考題引用本地歌手林家謙的作品《四月物語》，問及考生「《四月物語》最後一段副歌如何透過編曲、節奏、演繹方式營造高潮」。



林家謙今（6日）接受商台節目《1圈圈》訪問時指感到意外，又指創作時沒有想太多。被問及甚麼答案最能獲他青睞，他回應指，若考生的答案是連他也不知道的，會覺得「唉，你諗多咗喇」。



2026年香港中學文憑試（DSE）已完結，昨日（5日）考核的是音樂科，考題引用本地歌手林家謙的作品《四月物語》。圖為文憑試中文科今日開考情況。（考評局提供）

林家謙表示，與考生一樣，都是在考試當天才得知此消息，形容感覺「少少少怪」。他表示，未至於認為歌曲有太多事需要分析。

被問及會如何回答問題，他說沒有評分標準，不能回答標準答案，不得代表考評局說答案是否正確。

歌手林家謙對作品列為DSE考試題目，感覺「少少少怪」。（資料圖片/陳順禎攝）

考題：《四月物語》如何營造高潮 林家謙：作曲時冇諗咁多嘢

考題問及「《四月物語》最後一段副歌如何透過編曲、節奏、演繹方式營造高潮」，林家謙表示，在創作歌曲時是憑感覺行事，「我寫嘅時候，冇特別好計算地話呢位一定要點樣個做到呢效果（高潮），而嗰時冇諗咁多嘢，不過編曲嗰時就會諗technically（技術上）點樣可以將啲嘢再提升。」

林家謙表示，在創作歌曲時是憑感覺行事。（資料圖片／陳順禎 攝）

林家謙：通常改一個bar或者幾粒音 就話畀你知呢度係高潮

談及歌曲如何在技術上有提升，林家謙表示，最簡單的是將音調（Key）提升半度，樂器亦要有所提升。他說，自己分析時亦在想，「咁我就諗緊最後Chorus（副歌）個melody（旋律），其實佢同第一二次個Chorus個melody，除咗第一句一樣之外，後面原來有七八成都唔同...... 因為都好似比較少咁唔同嘅，即係我自己嘅創作入面，通常改一個bar，或者幾粒音，咁就令佢有少少variation（變化），就話畀你知呢度係高潮，或者係最後嗰段。」

如果佢寫到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，咁我會覺得「唉，你諗多咗喇」。 歌手林家謙

今次的創作被引用為考題，日後創作時會否「諗多一步」？林家謙卻說不會，認為創作以純粹行先最能感動到人。談及甚麼答案最能讓他青睞。他說：「如果佢寫到一啲可能我自己都唔知嘅嘢，佢原來發覺呢個位有一個咁樣嘅twist，或者有一個咁樣嘅處理係我自己都冇為意，咁我會覺得『唉，你諗多咗喇』」。

他表示，考生或較自己分析得更好，他的見解不能代表考評局，並祝福所有考生能考獲5**佳績。