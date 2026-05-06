女教師涉迪士尼盜竊　辯稱聽完自殺講座後好驚　怕以後無得再教書

小學女教師涉放學後到迪士尼樂園，並在園內的商店偷逾3000元貨物後被截，她否認偷竊，案件今（6日）在西九龍裁判法院開審。保安員指當日見被告偷取物品後入女廁，之後在廁格找到物品的價錢牌，指被告被截後曾稱：「我可以畀番錢，但可否不報警。」



被告反對招認口供呈堂，並稱她患有抑鬱症，當日剛在學校聽完師生自殺的講座，感到很驚，故放學後先去迪士尼散心，之後再去見心理醫生。她稱怕復診遲到趕住離開，腦海一片空白，忘記發生過什麼事，又哭稱：「好驚冇咗教師牌冇得教書 。」



女被告吳泳儀（46歲，教師）被控於2025年3月21日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊1個購物袋、3個鎖匙扣、2個透明塑膠套、1條徽章帶、1個腰包、1個卡片套、1個黑色袋、2頂帽、1個環保袋、1件衫、1件衛衣及1個斜孭袋，總值3553元。

被告吳泳儀椆，當日在學校聽完有關師生自殺的講座後，感到好驚，故到迪士尼樂園散心。（李慧妍攝）

被告吳泳儀否認盜竊，在西九龍法院受審。(資料圖片)

被告是持白卡的殘疾人士

承認事實指，被告是迪士尼樂園的白金卡會員，她持有俗稱「白卡」的殘疾人士登記證，類別為精神病。

辯方指被告受壓下認無付款

辯方反對口頭招認及錄影會面內容呈堂，爭議樂園保安向被告施壓，要被告承認無付款才放行。另外警員進行錄影會面時，未有解釋權利及曾誤導被告。

保安見被告拿走物品後入女廁

便衣保安陳瑩毅（音譯）供稱，當日下午見到被告背着3個迪士尼卡通袋，手持2個鎖匙扣在小鎮大街逛街。期間，被告拿起1個鎖匙扣放入左肩上一個魔雪奇緣環保袋內，在整理衣服遮掩環保袋。陳見被告四處張望，未有付款便離開店舖。陳尾隨被告入女廁，在被告用過的廁格垃圾桶發現2個涉案貨品的價錢牌。

被告被截後曾問可否不報警

陳續稱，她與隊員其後繼續尾隨被告，在她步出樂園時截停她，指被告疑似未付款，被告道歉。被告被帶到保安室後，被告問：「我而家可以畀番錢，可唔可以唔報警？」樂園堅持報警。

播放錄影會面時被告低頭哭泣

庭上播放起錄影會面時，被告低頭哭泣，辯方索取指示後指被告想避席，官解釋基於辯方爭議會面自願性，要對被告公平故有需要在庭上播放。黃官其後休庭讓被告平復。

處理學生企跳後要看精神科

被告在會面稱，當日她在學校聽了一個關於師生自殺議題的講座，由精神科醫生主持。被告稱，她之前曾在學校處理學生企跳事件，事後她要看精神科，確診抑鬱症，每日早晚要服鎮靜劑，持續有輕生念頭。

憶起講座內容好驚好驚

被告稱，講座內容勾起她的記憶，她感到「好驚好驚」，即使服用鎮靜劑亦沒大作用。她當日下午即約見臨床心理學家，由於放學時間尚早，故先去迪士尼散心，不知不覺行入店舖。

被告稱可能以為已付款

被告續稱，她在店內看中物品想買，但怕塞車遲到，就走出店舖。警員向她指，有保安尾隨被告入廁所，其後保安發現廁格垃圾桶有2張被撕下的價錢牌，確認來自被盜貨物。被告解釋，她不知自己在做什麼，她怕遲到，只想去完廁所快點走。警問被告為何搣價錢牌，被告答可能以為已付錢。被告哭稱當時感到很辛苦：「見夠鐘就去搭車，諗住快啲要走，結果發生咁嘅事，我乜都唔知。」又稱：「好想繼續做老師……日日瞓唔着，好驚係最後1日返工。」

案件編號：WKCC 4093/2025