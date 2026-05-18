周一鳴難忘刑偵生涯：每日瞓醒唔知星期幾
警務處處長周一鳴（Joe）加入警隊超過30年。新紮師兄當年駐守旺角，日以繼夜、晨昏顛倒的刑偵生涯，見盡正邪對決；後來加入情報科，在「木人巷」中練就出一身全能的「武功」。
去年四月上任香港特別行政區政府第九任警務處處長，統領逾三萬名人員。在周一鳴眼中，這支「亞洲第一」、有182年歷史的香港警隊，成功要素在於團隊精神。一支警隊，一個團隊，各司其職、上下齊心，方能保家衛民；警察生涯中，與一班好同袍並肩作戰、甘苦與共，他認為是最難能可貴之處。
長期從事情報工作的人向來口風嚴密，過往案件恕難奉告，然而，在今期《駿步人生》，處長還是樂意分享從警30年的點滴、警隊願景，以至烹飪之道，為大家呈現更立體的警察故事。
CID日與夜
訪問在舊油麻地警署進行。踏進愛德華式建築，磨石地板與拱門長廊依舊，如今這裡已活化為「光影之旅」旅遊景點，定格了無數經典港產警匪電影的浪漫與肅殺，成為遊客的「打卡」勝地。當中一個「刑事調查隊CID房」的場景佈置，讓時光倒流30年，開啟警務處處長周一鳴的「刑事偵緝檔案」。
今年53 歲的周一鳴，大學攻讀生物。「大學二年級時，同學提議一起投考輔警，說課餘時間能有點收入。我本來只是陪他去，結果自己也考上了。」可惜輔警訓練時間與大學球隊練習日程相撞，那時他熱衷足球和手球，只好放棄輔警，「但那個念頭一直留在我心裡」。升上四年級，他開始思考前程，便向已加入警隊的大學師兄請教警務督察的工作性質及發展前景，當年的「那團火」就此重燃。畢業後，他毅然投考警務督察，從新紮師兄一步步走到警隊「一哥」這位置。
旺角黑夜 不知時辰
談到30年警務生涯中最難忘的崗位，Joe Sir首推做CID的日子。「那時候，我剛完成藍帽子（PTU）的崗位，正考慮接下來去哪個崗位，上司給了很多建議，像是衝鋒隊、教官等。」但他語氣堅定地說：「我要做CID。」
刑事調查工作，他形容是一段「不知人間何世」的日子。當年在旺角警區做 CID，他經歷過「八日一循環」的更份，即是早、中、夜更不斷輪替，「有日返十七（下午五時）、有日返十四（下午二時）、有日返八（上午八時）。每天不同，醒來都不知道晝夜，也分不清星期幾。」那時旺角警區共有七隊CID，巔峰時，凌晨時份這七隊人馬竟然全部留在辦公室工作。「所有人都無得收工，當時真的覺得you will never walk alone！」周一鳴笑說。
周一鳴後來轉任情報科，官至情報科主管。做情報工作，需要口密、懂得「隱身」。「你不需要在鎂光燈下工作，最好是做完了也沒有人知道。如果你希望讓人知道自己的工作，甚至每宗案件都想跟家人分享，那你未必適合做情報工作。」
「我有一班很好的同事。每晚當大家（市民）睡覺時，有一班人默默保護著香港，你睡醒了，根本不會知道發生過甚麼事，同事們從不介意別人不知道他們做了甚麼工作。」
此外，他認為要當一個好的 team player，發揮團隊精神也很重要，「大家分工做好自己的部份，再整合起來，決定下一步行動。」
幾件案件 一世回憶
刑偵及情報工作看似孤獨，滿足感卻從不缺席。「例如我們曾破獲連環劫案，拘捕疑犯並起回贓物。我們邀請受害事主來認人和認領失物時，看到他們那種釋然和欣慰的眼神，我們整隊人就已經很開心。」
在Joe Sir眼中，真實的警務工作最講求上下一心。他在訪問中多次提到團隊精神：「警隊是一個團隊，不論是巡邏警員還是警務處處長，都是團隊的一員。我們不會把成功歸於一個人，而是屬於整個團隊的。」
他表示：「我時常說，做警察是講回憶的。有一些開心、成功、有滿足感的案件，十幾廿年後，大家（同袍）聚會吃飯，講來講去，還是那幾宗案件。這就已經有好多好多的回憶。」
未來報告
周一鳴在2025年4月出任警務處處長，至今一年，願景之一是建立一支有溫度的警隊。「在警隊182年的歷史裡，承傳著很多優良傳統，要讓市民感覺警隊有溫度，處事可以人性化一點。」他說，規條及法律是硬指引，無法更改，但警務人員多講一句、多行一步，市民的觀感可能截然不同。「尤其當不幸事件發生，同事如何以同理心處理，設身處地、將心比己，想想如果自己是受害人會怎樣處理？希望同事可以深化警隊這文化。」
另外，警隊繼續推動借助科技加快效率，便利市民。他以違例泊車為例說，「市民被抄牌已經很不開心，還要等我們簽罰款通知書，只會更不耐煩。現在（發電子告票）程序加快，雖然市民還是會不開心，但至少有效率多了。」他再舉例，「從前是筆錄口供，現在用speech to text（語音轉文字）技術，錄取口供的時間就大幅縮短。」
國際刑警全體大會將於今年11月於香港舉行，是國家第三次承辦有關會議，前兩次都在北京舉行，今年首次移師香港。屆時香港將接待來自國際刑警196個成員國的逾千名嘉賓，周一鳴希望透過此最大型的警政會議，展現香港在「一國兩制」下取得的成功，「說好中國故事、香港故事、香港警察故事。」
對付外圍 打擊與教育並重
周一鳴在2012至2013年派駐法國里昂的國際刑警總部秘書處，出任刑事情報主任。當時他已經明白罪案沒有國界之分，今時今日，深偽詐騙、網上外圍等更見猖獗；適逢今年6至7月舉行2026年世界盃，警方更是嚴陣以待。他表示，「我在國際刑警總部的主要工作之一，正是聯合不同國家及地區，統籌打擊非法外圍賭博。香港警方針對一些大型比賽，例如世界盃等，均會採取行動，打擊非法外圍賭博活動，而且不少都由三合會操控，打擊他們的收入來源是每一年的警務處處長首要行動項目之一，所以這方面的工作繼續是今年的主軸。」
他認為預防勝於治療，「市民未必明白向非法外圍賭博公司投注是犯法行為，所以我們會不斷進行教育宣傳，希望市民了解自己要承擔的後果，不要參與外圍賭博。」
透過運動 宣傳防毒防罪
2025年，馬會贊助逾170萬港元，支持警隊舉辦「少年警訊禁毒防罪3x3籃球培訓計劃」，共有66間中小學、近6,000名師生參與。計劃透過籃球運動向年青人宣揚遠離毒品、防罪，以及反非法賭博等訊息，培育青年正向價值觀，促進身心健康發展。
周一鳴感謝馬會支持這個計劃，表示透過運動宣揚防毒、防罪，有助參與活動的年輕人建立團隊精神，也有利他們身心發展。處長出席活動，跟同學交流，「他們在香港（學界）可能已經是數一數二的籃球員，但到內地和當地年青人比賽後，他們跟我分享說『天外有天』。」他指，這也是一個很好的機會，讓本地年青人更了解國家的發展。
馬會支持 優化八鄉少訊中心
說到讓年青人認識警隊，不得不提成立超過半世紀的少年警訊計劃。周一鳴笑說：「我小時候也有參加少年警訊。」少年警訊計劃紮根香港超過50年，目的向青少年灌輸正確價值觀，教導他們成為守法市民。隨著時代轉變，娛樂更多元化，要吸引年青人參與活動，他坦言需要更多創新元素，正進行優化工程的八鄉少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營（八鄉少訊中心）就是一個好例子。
警方八鄉少訊中心G座的優化工程，以科技訓練中心為定位，2025年2月舉行工程啟動禮，預計2027年第二季落成，屆時將融合創新科技，提升學員體驗及訓練效果。 工程計劃增加約1,000平方米的訓練空間，預計耗資1,900萬港元，其中逾1,500萬港元由馬會慈善信託基金贊助。
周一鳴稱，「很高興獲馬會資助翻新大樓，內部將有更多科技元素，譬如氣手槍靶場，既是運動亦講求自律；另一個戰術大樓，可以模擬刑事調查工作。我想年青人對這些新穎的活動會感興趣。」
香港警察故事，是三萬名警務人員的故事。警務處近年推出不同計劃吸引有志投考的年青人，包括警隊學長計劃、輔警大學生計劃等，周一鳴特別提到運動員招募計劃。
他認為運動員需具備體能、自律，以及良好的心理質素，與警隊的要求不謀而合。「很多運動員在比賽時即使暫處下風，仍可以一分、一分的追回來，我想具備這特質的人，是成為警務人員的合適人選。」
警務處在2021年推出計劃，向精英運動員、職業運動員，甚至學界運動員招手，「希望他們退役時可以有多一個選項。」目前已有超過六十名運動員透過計劃加入警隊。
阿Sir煮乜餸
工餘的周一鳴原來最愛下廚，「每星期最開心就是上街市」，笑說「這是我的減壓方法。」
他從小就想跟媽媽學習烹飪卻不得要領，到後來媽媽不方便做飯，他才有機會上場。「最初是跌跌碰碰，煮出來無人食，到終於有人肯食，到現在大家都覺得可以接受。」
阿Sir廚房，有何拿手小菜？Joe Sir即興設計出三道菜餐單。「頭盤簡單點，可以焗一個泰式豬頸肉。主菜有好幾樣我都喜歡煮，天冷可以吃羊腩煲，吃牛的話可以煮牛腩。甜品建議法式燉蛋（Crème Brûlée），但要用慢煮方式，坐於水內慢煮一個多小時......」每逢農曆年，處長又會親自挑選蘿蔔，在廚房蒸製私房蘿蔔糕。
可是吃多了，不怕胖嗎？大學時周一鳴喜歡足球和手球，現在則多數游泳和跑步。「每星期跑三至四天。跑跑步機我覺得太悶了，喜歡跑戶外，尤其現在海濱長廊很漂亮。」跑步是其中一個最好的減壓方法，他說不斷跑，人便會放空，出一身汗之後更加輕鬆。他喜歡獨跑，笑說原因是「追不上同袍的速度。」
廚房的灶火與海邊的微風，恰好緩衝工作的急迫，而唯有幽默，才能四兩撥千斤。
後記
「我係寒戰郭富城……」
訪問尾聲，主持人之一的香港賽馬會公司事務執行總監譚志源和Joe Sir踱步於「光影之旅」的警匪片場景，大談電影回憶。陳永仁的電腦檔案、Mark哥的海報、方中sir的委任證......引得譚志源連連追問。
「追查案件，真的會用線把地點連起來嗎？」
「我自己沒有用過。」
「（警察）是不是可以像成龍一樣在雙層巴士跳來跳去？」
「應該電影才有。」
「見到阿sir一定要立正敬禮？」
「學堂時需要，但工作時基本禮貌打招呼便可以了。」
「警匪電影內究竟跟現實有幾成相似？」
「我想如果完全跟真實相似的話，可能會無人入場，因為都幾悶。」
當走到電影《寒戰》海報前，Joe Sir分享了一件小趣事。「《寒戰》中（演員）郭富城和梁家輝分別飾演負責不同工作範疇的副處長，我上任副處長出外介紹自己時，有人會問我是『郭富城』還是『梁家輝』？」周一鳴笑得開懷，「我便跟大家說我是郭富城那崗位（做管理）的。」同時不忘幽自己一默：「不過他靚仔好多！」
編按：
根據《賭博條例》，除了受規管的賽馬、足球博彩、六合彩，獲政府發牌批准的活動如麻將館，以及受法例豁免的社交性質賭博活動之外，其他賭博活動均屬非法。按現行法例，非法收受賭注，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年；參與非法賭博最高可被罰款5萬港元及監禁9個月。
非法賭博蠶蝕社會資源，更帶來嚴重的社會問題，包括高利貸、貪污、暴力追債、問題賭徒和多種家庭問題。馬會恪守有節制博彩政策，透過提供合法的博彩渠道，協助政府打擊非法賭博，並一直與「平和基金」、非政府機構及警方攜手，從多方面教育市民預防非法賭博的陷阱。
事實上，馬會着力宣傳有節制博彩，透過電視宣傳短片、於各投注處擺放宣傳品等，提醒投注人士不要借貸賭博，亦應拒絕參與任何形式的非法賭博活動；馬會並定期與國際組織及業界，交流打擊非法賭博及推廣有節制博彩的經驗。