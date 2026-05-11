創「見」願景計劃推藝術智能教育　5月國際論壇交流創意教學成果

人工智能（AI）日漸普及，學生的學習模式亦隨之改變。有研究指出，23%本港學生沒有人工智能工具協助，便無法完成功課，反映學生高度依賴人工智能工具，甚至難以脫離使用，可見學生在學習過程中逐漸傾向尋求高效的「標準答案」，創意思維與自主學習能力或受影響。由香港賽馬會慈善信託基金捐助、誇啦啦藝術集匯（AFTEC）主辦的「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」，以藝術融入常規課程，推動教育模式轉變。該計劃將於 2026 年 5 月 15 日至 16 日在香港東九文化中心舉辦國際論壇「知識交流2026：藝術智能 成就人類」，倡議在人工智能的潮流下，另一種「智能」—藝術智能的培育更不容忽視，進一步探討教育轉型方向。



創意融入學科 喚醒師生潛能

誇啦啦藝術集匯（AFTEC）作為本地獲獎無數的非牟利藝術組織，多年來致力推動創意學習與藝術教育。機構近年將藝術融入常規課堂，「誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」正是其中一個跨學科實踐項目，由教師與藝術工作者共同設計課程，讓學生在創作與探索中建構知識，逐步由被動接收轉為主動參與。

機構教與學總監吳美賢表示，這套教學模式與傳統應試教學最大的分別，在於結合藝術工作者與科目教師協作，發展一套完整的課程體系。她指出，一般學生在上課時多處於被動狀態，難以觸及創意思維，而創意課堂則透過藝術和探究式學習，激發學生的好奇心和主動性，讓教學更貼近生活，從而改變師生關係。例如學生能夠平起平坐地與藝術家討論如何改變「平平無奇的校園角落」，透過體驗式學習建構學科知識和培育解難能力。她強調：「我們的目標是培養學生的『五個創意思維習慣¹』，提供大量創作、自主、選擇和冒險的機會，讓學生跳出背誦答案的被動狀態。」 課堂中學生可分組創作、實驗與表達，亦讓教學更貼近生活，同時改變師生之間的互動方式。

吳美賢認為創意教學是借用藝術力量設計跨學科課程，讓學生在鼓勵創作、自主、選擇和冒險的環境中，培養慎思明辨、溝通等共通能力。

多位參與計劃的教師在反思中提到，最大改變在於思維與教學理念的「覺醒與轉變」。在藝術工作者的協助下，老師們逐步放開教科書，學習如何提問與引導，並與藝術家有效協作。「參與計劃老師的反思中，也提到他們看到了學生的另一面，這讓老師們的思維與教學理念產生了覺醒和轉變。」 有教師形容，學生在反思中會寫出自己需要自主空間、有真實經歷的體會，以及創作時的「靈感湧現」，這是在教科書主導的課堂中較少顯現的一面。

藝術融入跨學科課堂的實踐，讓學生透過觀察、繪畫、創作對話和演繹音效等活動，表達對自主、經歷和創作的需求。

吳美賢指出，這類教學模式有助學生脫離應付考試的被動狀態，並培養主動學習的習慣。「我們的研究顯示，學生在同理心方面進步最多，而這類能力難以單靠教科書教授。」

藝術工作者視角 創造無標準答案的空間

計劃的創意實踐總監（視覺藝術）鄭嬋琦從藝術工作者的角度觀察，認為藝術在教育中扮演關鍵角色。「藝術是一個非語言性的溝通工具，它創造了一個沒有標準答案、沒有比較的空間，讓學生可以自由表達，它知道他們的想法會被尊重。」

她指出，成功推動創意教育，在於所有持份者，包括校長、老師、藝術家、家長、學生的思維都需要轉變。對於藝術家而言，這意味著他們不能僅做自己的創作，而需要轉換思維，去思考如何將自己的藝術形式，例如將陶瓷創作與學科文本內容結合，以引起小朋友的興趣。創意教育的好處在於，它為藝術家提供了一個方式「去解說作品」，打破香港人認為「藝術很高深」的觀念，為藝術家提供一個除了創作以外，去倡議改變的方式。

鄭嬋琦認為藝術能提供一個沒有批判的自由表達空間，從而培養學生由被動學習轉為主動。

鄭嬋琦表示，透過藝術與教育界及家長的連結，不少家長在參與後理解到創意教育並非只是玩樂，而是讓子女投入學習、主動分享，亦更願意說出自己的所思所學。

吳美賢和鄭嬋琦將會在「知識交流 2026」論壇的專題討論中，分享本地前線教師及藝術工作者的協作心得，說明創意實踐如何改變教學思維，讓藝術實踐與教育現場互相滋養。這個國際論壇旨在向不同界別的人士帶來衝擊，讓他們看到創意是如何於不同界別實踐，並融入到教育當中，推動社會積極轉變。

國際論壇重磅來襲「藝術智能」成就人類

今屆「知識交流 2026」論壇以「藝術智能 成就人類」為題，重新界定「AI」兩個面向：人工智能（Artificial Intelligence）與藝術智能（Artistic Intelligence）。隨著 AI 工具日益普及，人類在學習與決策時更容易依賴快速答案，論壇提出「雙AI共生」理念，指人工智能擅長處理資訊與提供答案，而藝術智能則帶來想像力、同理心與創意表達，兩者相輔相成，助人類在善用科技的同時，仍能保持主導性與創造力，而不是單純被動使用工具。

論壇將於 2026 年 5 月 15 至 16 日在東九文化中心舉行，匯聚來自藝術、教育、學術界以及英國、印度與本地的創意先鋒，透過主題演講、專題討論及創意工作室，展示藝術如何驅動學習、城市創新，並為教育帶來實務啟發。

國際視野與本地實踐 創意跨界交流

其中，國際藝術教育學者 Anne Bamford 教授，OBE，FCGI將發表主題演講「超『AI』：藝術智能激發人類創意未來」，探討藝術智能如何融合認知、創意、社交與數碼能力，培養具適應力的人才。在工作坊中，她亦會帶領參與者思考可持續的藝術融合學習課程設計，以及如何將願景轉化為學校與政策實踐。

英國巴斯 The Egg 劇場總監 Kate Cross，MBE 與印度新德里 Slam Out Loud 創辦人 Jigyasa Labroo 將參與題為「創意思維．創意城市：巴斯、香港、新德里」的主題演講，分享當地以創意推動教育與城市發展的經驗。他們亦將分別透過工作坊，探討如何把學習延伸至課室外的日常場景，以及如何透過藝術強化兒童的社交情緒學習。

論壇亦設有本地實踐環節，讓參與者親身體驗跨學科創意教學的實況。在「創意教室體驗」中，兩所創意學習領導學校的教學團隊會將實際在課堂中執行的教案搬進劇場，讓家長、教師與政策制定者親身走進模擬課堂，感受學生在創作與討論中主動學習的氛圍。

跨界碰撞擴展創意 成就創意未來

論壇歡迎政策制定者、教育工作者、藝術工作者、家長及專業人士參與，旨在透過國際視野碰撞本地實踐。吳美賢期望活動帶來衝擊，讓業界人士反思外國模式與香港執行的差距，普羅大眾則思考「原來這些事（創意教學）是可行的」及起步方向。

鄭嬋琦則盼藉成功案例證明創意教育可行性，將理念擴展至社會與商業領域，最終激發各界對理想世界的正面想像，推動大規模改變。「知識交流 2026」是探索藝術智能（AI）的關鍵場合。公眾現可免費報名參與，一同見證藝術如何成就人類創意未來。

（左起）誇啦啦藝術集匯（AFTEC）教與學總監吳美賢、誇啦啦賽馬會創『見』願景計劃」創意實踐總監（視覺藝術）鄭嬋琦

知識交流 2026：藝術智能 成就人類

日期：2026 年 5 月 15 至 16 日（星期五至六）

時間：上午 10 時 30 分至下午 5 時 30 分

地點：東九文化中心

活動詳情：https://creativefutures.aftec.hk/knowledge-exchange-zh/ke2026/

免費登記：https://www.ticketflap.com/zh-hant/aftec-knowledge-exchange-2026

1. 由國外學者 Bill Lucas 教授 et. al 提出的培育創意思維的框架

（資料及圖片由客戶提供）