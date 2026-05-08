女教師涉迪士尼偷竊　醫生指被告患抑鬱症曾入青山治療　表證成立

小學女教師涉在迪士尼偷竊逾3500元貨物案今（8日）續。辯方反對招認呈堂，傳召精神科醫生作供。醫生指被告有綜合焦慮抑鬱症，又透露被告2024年曾入青山醫院接受治療。她當天食藥後有機會致記憶力變差。控方質疑，被告的病歷沒顯示她有幻覺，也沒記載她有自殺風險。醫生同意，但指被告的病情不穩，正是自殺風險因素之一。



裁判官黃士翔裁定被告的口頭招認和警誡招認都可呈堂，控罪表證成立，被告選擇不作供亦不傳召證人，案件押後至5月15日裁決。



女被告吳泳儀（46歲，教師）被控於2025年3月21日，在香港迪士尼樂園美國小鎮大街百貨店偷竊1個購物袋、3個鎖匙扣、2個透明塑膠套、1條徽章帶、1個腰包、1個卡片套、1個黑色袋、2頂帽、1個環保袋、1件衫、1件衛衣及1個斜孭袋，總值3553元。

女被告吳泳儀在西九龍法院受審。

精神科醫生關家力指被告吳泳青患有焦慮抑鬱症，她在2024年初曾要入青山醫院接受治療。

醫生指被告曾入青山醫院接受治療

辨方今就被告招認議題傳召精神科醫生關家力作供。關指，被告有綜合焦慮抑鬱症，2024年初曾入青山醫院接受治療。關指，被告的病症會觸發到前向性失憶，食藥後記憶會變得模糊。她當天下午似乎仍受藥物影響，造成記憶損耗，當時不適合接受警員查問，應有醫護人員在場判斷其精神狀況。

被告能正常教書

控方盤問指，被告即使有精神病，平日亦能夠正常教書，沒有紀錄顯示她上課時出現過任何精神和情緒問題。關確認。

記錄指被告時而哭泣腦海浮現跳樓書面

控方續指，病歷反映被告只投訴過情緒低落，腦海間中見浮現有人跳樓畫面，時而哭泣，但紀錄就沒提及記憶力問題。關不同意，解釋被告病歷顯示她有記憶力弱的特徵，包括常處於緊張狀態，有見到有人企跳的幻覺，會間歇性哭泣，暗示她記憶力和專注力有問題。

記錄無提有自殺風險

控方向關指，病歷沒提及被告有自殺風險，關不同意。他解釋報告紀錄上只反映當時被告沒即時表達想自殺，他重申被告情緒不穩是有自殺風險的因素之一，稱根據他會見被告的經驗，認為被告是位好熱心，好盡責的老師，所以會希望醫生容許她繼續工作，此時黃官提醒指關非主診醫生，不適宜評論。

被告亦無被診斷有幻覺和幻聽

控方再指，病歷顯示被告沒有被診斷出幻覺和幻聽，關同意。關則補充，被告在2024年12月曾經試過鎅手，足以令醫生評估她有自殺風險。

案件編號：WKCC 4093/2025