天后誕｜首辦美食市集　商戶稱天雨影響生意遜預期　冀周末轉暢旺

【天后誕/天后誕2026/元朗天后誕2026】今日（5月9日、農曆三月二十三日）是天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，吸引不少市民到場觀看。今年更是新界鄉議局成立100周年，大會特別在巡遊位置附近加設一連3日的美食市集，為首個有得玩有得食的天后誕。



可是天公不造美，美食市集昨首日開鑼即下雨，有檔主指受天雨影響，昨日生意未如預期，今日受惠於巡遊人潮，生意已較昨日好一半。另有檔主指，對比其他市集，該處的入場人流不算太洶湧，尚算平均，「唔會話一下子爆到好犀利」。



今年是新界鄉議局成立100周年，「天后寶誕巡遊」主辦昨日起在安興遊樂場加設一連3日的美食市集，是首個有得玩有得食的元朗天后誕。（楊凱力攝）

今年是新界鄉議局成立100周年，「天后寶誕巡遊」主辦昨日起在元朗安興遊樂場加設一連3日的美食市集，是首個有得玩有得食的元朗天后誕。市集内有不少美食售賣，包括薯塔、泰式小食、燒烤等，價錢較其他地區便宜些少，例如50元有3隻馬拉雞全翼、10元一支冰菠蘿等。不過，受天雨及地理位置影響，市集生意似乎未如預期。

場内有過百攤檔，更設置圓台讓市民坐下進食。（林子慰攝）

售賣冰糖蘋果及特式飲料的檔主鄧先生表示，生意暫未乎預期，「人流係有，但係生意可能就見仁見智，我自己就麻麻，但我見其他（攤檔生意）都唔錯，可能我賣嘅嘢食比較少有，未必符合大眾口味」。問及為何主打冰糖蘋果，他說該小食在日本頗受歡迎，但香港似乎未有類似產品，便想到售賣這產品。

鄧先生曾參與元朗及屯門不同的市集，認為安興遊樂場市集入場人流不算太洶湧，比較平均，「唔會話一下子爆到好犀利」。

售賣冰糖蘋果及特式飲料的檔主鄧先生表示，生意暫未乎預期。（楊凱力攝）

售賣多款熟食的檔主黃先生是市集擺檔老手，認為該市集環境不錯，但地理位置有些少偏僻。（林子慰攝）

售賣多款熟食的檔主黃先生是市集擺檔老手，認為該市集環境不錯，但地理位置有些少偏僻。（林子慰攝）

另一檔售賣多款熟食的檔主黃先生同樣表示，生意低於預期，「因為落雨，生意不太理想，希望今日（天后誕）正日會好啲」。黃先生受訪時已開檔約兩小時，他表示生意及人流較昨日同期已有一半增長，最多人買燒鷄翼及葡式干酥餅等小食。他亦是市集擺檔老手，認為該市集環境不錯，但地理位置有些少偏僻，又說當初參與市集因天后誕活動規模大，「想嚟凑熱鬧」。

金先生和溫小姐觀賞巡禮後到市集覓食。（林子慰攝）

由於市集位處巡遊路線附近，不少人觀賞巡遊後轉移到市集「搵食」。其中金先生和溫小姐表示，市集内有不少小食售賣，十分吸引，相信會在市集購買午餐。

張同學認為市集食物種類多。（林子慰攝）

另有當區居民特意來遊市集。其中張同學是市集愛好者，「幾乎每年都會去唔同市集」，讚賞該市集食物種類多，「嘢食好食，價錢都無出邊咁貴」，舉例其他地區要價約50元的薯塔，市集賣20元至30元。她又說，今日預備了150元零用錢作「彈藥」，用來在市集買美食大快朵頤。