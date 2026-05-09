天后誕｜元朗逾30花炮舞獅隊出巡　街坊專程帶子女撐本土傳統文化

【天后誕/天后誕2026/元朗天后誕2026】今日（9日）是農曆三月廿三日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，有30多隊花炮隊及表演隊伍，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟。元朗市中心早上已人頭湧湧，吸引大批市民和遊客在路邊兩旁駐足觀看，當中多數為當區居民，有居民帶同子女參與活動，特意讓小朋友觀看元朗傳統活動，又認為天后誕是香港本土文化，當局應多加推廣。



現場亦有少量外籍旅客，有葡萄牙旅客指昨日知悉活動消息，今日專程由九龍前來，他稱首次觀賞這類傳統節目，大讚表演壯觀熱鬧。



今日（9日）是農曆三月廿三日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，有30多隊花炮隊及表演隊伍，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟。（林子慰攝）

今日（9日）是農曆三月廿三日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，有30多隊花炮隊及表演隊伍，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟。（林子慰攝）

今年有30多支來自各鄉村的花炮隊及表演隊伍，早上約10時，隊伍由元朗市中心出發，經過合益路、教育路、馬田路，巡遊至元朗大樹下天后廟。隊伍敲鑼打鼓、舞龍舞獅、放花炮。而巡遊途徑的元朗市中心、合益路等地，兩邊路旁都人頭湧湧，擠滿駐足圍觀的人潮，部份道路更擠得水泄不通。

今日（9日）是農曆三月廿三日天后誕，元朗十八鄉及屏山鄉在區內舉行「天后寶誕巡遊」，有30多隊花炮隊及表演隊伍，由元朗市中心巡遊至大樹下天后古廟。（林子慰攝）

駐足觀看巡遊的大多為元朗居民，但亦有不少外國旅客，包括來自葡萄牙的旅客Antonio及Ines昨日到港，他們從導遊口中得知該活動後，特意改變行程來捧場。他們表示，這是首次觀賞該類傳統文化節目，形容場面壯觀熱鬧，將會向其他朋友推薦。今天是Antonio生日，他們認為自己十分幸運，能在生日前夕知悉活動並成功參與其中，希望當局可加強推廣，讓更多外國友人知悉資訊。

You really feel the environment and vibe from the city, it's really nice. The dragon is really cool.（你可以感受到香港熱鬧的環境及氣氛，舞龍非常酷炫。） 葡萄牙旅客 Antonio and Ines

來自葡萄牙的旅客Antonio（右）及Ines（左）昨日（8日）到港，從導遊口中得知元朗今日（9日）有「天后寶誕巡遊」後，特意改變行程到場。他們表示，是首次觀賞該類傳統文化節目，形容場面壯觀熱鬧。（楊凱力攝）

另一位圍觀者何先生則專程由九龍花一個多小時車程到達元朗來拍攝巡遊活動。何先生表示，每年都會來拍攝，「會景巡遊一年一度，是一個傳統，是十八鄉的盛事，應被保留（及紀念）」。不過，他指今年參與天后誕的人數較往年少，「以前旺啲、人多啲」。

現場多數觀看者是元朗當區居民，不少市民帶着子女到場。黎先生稱觀看活動多年，今年特意帶子女觀賞。他們表示，最喜歡看舞龍，又認為天后誕是元朗傳統活動，甚至是香港傳統文化，希望可以長做長有，相信對外地旅客有一定吸引力。