申訴署指政府人造斜坡事故率高私人3倍　土力處：斜坡面積差距大

申訴署早前發表主動調查報告，指政府人造斜坡的事故率，較私人人造斜坡的事故率高3倍。事隔約4個月，土力工程處副處長（港島）岑家華回應指，處方按「風險為本」原則為人造斜波進行鞏固工程，至今已處理接近7,000幅較高潛在影響的第一級及第二級政府斜坡。他指出，政府和私人人造斜坡面積之間的差距大，其中第三級政府斜坡的面積，是同級私人斜坡面積的7倍。



極端天氣頻繁，導致山泥傾瀉致命風險增加。(資料圖片)

土力處副處長（港島）：第1級及2級政府斜坡風險已消減超過八成

申訴專員公署今年1月公布「政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜波的管理」主動調查報告，指政府和私人人造斜坡的年均山泥傾瀉事故率皆屬甚低水平。然而，政府人造斜坡的事故率，較私人人造斜坡的事故率高3倍。

土力工程處副處長（港島）岑家華表示，處方按「風險為本」原則，有序揀選人造斜坡進行鞏固工程，至今已處理接近7,000幅較高潛在影響的第一級及第二級政府斜坡，將山泥傾瀉風險消減超過八成。

土力工程處副處長（港島）岑家華。（董素琛攝）

第3級政府斜坡面積17.7平方公里 為私人斜坡面積7倍

「長遠防治山泥傾瀉計劃」會按風險優先處理第一級及第二級的人造斜坡。他指出，政府和私人人造斜坡面積差距甚大，現時政府人造斜坡總面積達48平方公里，是私人斜坡總面積17平方公里的3倍；其中，第三級17.7平方公里政府斜坡的面積，是同級2.5平方公里的私人斜坡面積的7倍。

報告指出坑口永隆路有一人造斜坡重複發生山泥傾瀉多達4次，岑家華指出，該斜坡於過去5年在不同位置均發生山泥傾瀉，前三次均屬表土沖蝕，僅一次屬大型事故，處方經許估後，建議進行大範圍進行噴漿工程，以減少表面沖蝕。他指，過去10年，僅兩個斜坡發生達四次山泥傾瀉，分別位於坑口永隆路、半山寶雲道。