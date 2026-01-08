山泥傾瀉｜政府斜坡年事故比率最多高私人3倍　個別5年「瀉」4次

筲箕灣耀興道2023年9月「世紀暴雨」期間發生山泥傾瀉，大石塌中行車線，涉事路段要封閉數個月維修，居民對事件歷歷在目。申訴專員陳積志今日（8日）發表就政府防治山泥傾瀉工作及對政府人造斜坡管理的主動調查報告，向土木工程拓展署、地政總署、路政署、水務署及建築署提出32項主要改善建議。



報告發現，在2020至2024年，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率（按年介乎0.1%至0.6%）仍高於私人人造斜坡（按年介乎0.03%至0.3%），相差介乎一至三倍不等。申訴專員公署審視2014起多宗涉及政府人造斜坡較嚴重山泥傾瀉事故個案發現，部份斜坡在首次發生事故起計三年內便重複發生事故，個別斜坡更曾在五年內於斜坡不同部份發生四次事故。



公署認為，土拓署應採取措施進一步提升斜坡的安全管理，同時，各部門應持續深化協作，促進意見交流及經驗分享，令防治山泥傾瀉工作做得更精準到位。



申訴專員公署1月8日公布就政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜坡的管理的主動調查行動報告。（申訴專員公署）

申訴專員公署審視山泥傾瀉事故和政府防治計劃等相關數據發現，其中9宗自2008年起發生的嚴重山泥傾瀉事故，多數涉及天然山坡，而且大部份在事故發生前未被納入長遠防治山泥傾瀉計劃，或者因為優次較低而未被納入計劃的顧問合約，以展開實際的工程研究及設計。

報告又指，政府人造斜坡發生山泥傾瀉事故的比率，比私人人造斜坡高一至三倍不等，部份更在3年內重複發生事故，個別斜坡曾在5年內，有不同部分共發生4次事故，認為值得當局持續關注。

政府斜坡事故雖全非「人命後果」最高級別 但難免令人產生安全疑慮

報告指，雖然該些重複發生山泥傾瀉事故的政府人造斜坡均不屬「人命後果類別」級別最高的第一級，亦不一定每次山泥傾瀉都屬大型事故，但在接連出現事故的情況下，難免會令人對該些斜坡的潛在事故風險，以至結構安全產生疑慮。

申訴專員陳積志1月8日表示，相關政府部門已按職能維修及保養政府斜坡，但各部門在天然山坡及政府人造斜坡的安全管理，以至跨部門協作方面，仍有進一步提升空間。（資料圖片/廖雁雄攝）

陳積志指面對斜坡老化及極端暴雨 必須居安思危

申訴專員陳積志表示，相關政府部門已按職能維修及保養政府斜坡，但各部門在天然山坡及政府人造斜坡的安全管理，以至跨部門協作方面，仍有進一步提升的空間；又指雖然現時的山泥傾瀉風險比數十年前大幅降低，但面對斜坡老化及極端暴雨的威脅，絕對不能鬆懈，必須居安思危。

申訴專員公署1月8日公布就政府的防治山泥傾瀉工作及對政府斜坡的管理的主動調查行動報告，圖為2023年9月在筲箕灣耀興道發生的山泥傾瀉事故。（申訴專員公署圖片）

倡加快紅磡近佛光街遊樂場及坑口永隆路等三地的風險緩減工程

公署提出的32項改善建議，包括土拓署應積極研究加快為3個已納入長遠防治山泥傾瀉計劃、與筲箕灣耀興道的地質狀況相似的天然山坡，開展風險緩減工程的可行性。相關地點包括沙田近大埔道、紅磡平治街近佛光街遊樂場及西貢清水灣道坑口永隆路。

公署同時提出要繼續審視政府人造斜坡與私人人造斜坡，在發生事故的比率是否出現重大差異及原因，並配合人工智能及大數據分析，提升對防治山泥傾瀉及斜坡維修的管理，以及發生事故後的應對工作等。