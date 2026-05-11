天舟十號發射任務取得圓滿成功　為中國現役運載能力最強貨運飛船

5月11日上午8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射，約10分鐘後，天舟十號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，之後飛船太陽能帆板順利展開，發射任務圓滿成功。後續，天舟十號貨運飛船將與在軌運行的空間站組合體進行交會對接。



北京時間2026年5月11日8時14分，搭載天舟十號貨運飛船的長征七號遙十一運載火箭，在中國文昌航天發射場點火發射。（中國航天報）

補給物資近6.2噸

據《央視新聞》報道，天舟十號貨運飛船是中國天舟系列的第十艘貨運飛船，總長10.6米，由貨物艙和推進艙組成，專門用於為空間站運送貨物，發射重量約14噸。

作為空間站物資補給的核心載體，天舟十號貨運飛船計劃上行總重近6.2噸的補給物資，主要用於保障神舟二十三號和神舟二十四號兩批航天員乘組在軌正常工作、生活所必備的物品，以及空間站在軌運營所需的維修備件，包括航天員系統、空間站系統、貨運飛船系統和應用任務領域共計220多件（套）貨物，總重約5.2噸。另外，攜帶700公斤的推進劑。

天舟十號貨運飛船是中國天舟系列的第十艘貨運飛船，總長10.6米，由貨物艙和推進艙組成，專門用於為空間站運送貨物，發射重量約14噸。（中國航天報）

為了滿足航天員在軌鍛煉的需求，天舟十號還搭載了一台新的太空跑台。同時，針對一些需要低溫冷藏保存的生物樣品，貨運飛船上也搭載了太空冰箱。這一次，天舟十號搭載的科學載荷設備數量也是空間站建造以來最多的一次。

將協助空間站維持軌道和調整姿態

據中國航天科技集團工作人員于磊介紹，天舟十號這一次上行了很多的載荷設備，這也是從空間站建造任務以來，搭載的載荷設備最多的一次任務。「這次入軌以後，我們就要開展一些新技術新產品的在軌驗證。」于磊表示。

在停靠空間站期間，天舟十號，使用它的發動機，幫助空間站維持軌道和調整姿態。圖為助推器吊裝。（中國航天報）

據悉飛船將在軌停靠12個月，較之前貨運飛船在太空站，停靠9至10個月時間更長。除了實施實施物資補給、開展空間科學技術試驗、下行廢棄物並受控隕落等任務外，在停靠空間站期間，天舟十號，使用它的發動機，幫助空間站維持軌道和調整姿態。