Canvas遭黑客攻擊｜警方接兩宗求助　分別涉網絡攻擊及電腦詐騙

網上教學平台Canvas 遭黑客網絡攻擊，本港累計逾7萬人受影響。警方網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪今日（12日）表示，警方至今接獲兩宗求助個案，其中一宗涉本地教育機構發現無法登入平台，疑遭網絡攻擊。



另一宗涉及以 Canvas作引子行騙，報案人稱其電腦彈出Canvas有漏洞通知，該技術支援版面指示其致電騙徒求助，報案人最終報案，並無受騙。



全球高等院校廣泛使用的網上教學管理平台Canvas懷疑遭受大規模網絡攻擊，受影響本地院校包括科技大學。（科大網頁圖片）

網上教育平台Canvas遭黑客組織ShinyHunters攻擊，涉及全球2.75億名用戶受影響。本港至少7間院校及機構，包括理大、建造學院等，逾7萬名學生及員工資料外泄，涉及姓名、電郵地址、學生編號等，更有院校收到黑客的勒索電郵。

網絡安全及科技罪案調查科總警司林焯豪今日（12日）表示，警方至今接獲兩宗求助個案，其中一宗涉本地教育機構發現無法登入平台，疑遭網絡攻擊。

另一宗涉及以 Canvas作引子行騙，報案人稱其電腦彈出Canvas有漏洞通知，該技術支援版面指示其致電騙徒求助，報案人最終報案，並無受騙。

他又指出，Canvas的系統和數據儲存在香港以外的地方，警方介入有挑戰，將與其他國家交流。他提醒市民，網上不少雲端平台有風險，揀選工具時應注意網絡安全。