公眾假期2027請假攻略出爐　農曆年請3放9　復活清明點連放11日？

政府今日（15日）公布2027年公眾假期安排，打工仔若想有悠長假期，首選絕對是農曆新年。明年年初二（2月7日）適逢星期日，因此年初四（2月9日）補假，五天工作上班族只需額外請周三至周五共3天假，便能銜接前後周末，自製長達9天長假。此外，復活節及清明假期，只需請4日假便可有11日超長假期。



政府今日（15日）公布2027年的公眾假期安排。圖為2026年1月1日元旦。（資料圖片/鄭子峰攝）

公眾假期2027｜農曆年初二為周日 周二年初四補假

根據政府公布的2027年公眾假期，撇除周日固定假期，2027年共有17日「紅日」，較特別是由於2027年的農曆年初二為周日，故農曆年初四（周二）將訂為補假。打工仔如請周三至周五3天假，便能銜接前後周末，自製長達9天的長假。

2027年年初二（2月7日）適逢星期日，因此年初四（2月9日）補假。圖為今年年初一大批市民就平日周末北上。（資料圖片/黃寶瑩攝）

同樣可連放9日的做法，是在「聖誕節後第一個周日」（12月27日，周一）後連續請4天假（12月28日至31日），連接2028年元旦。若9日長假仍不夠恢復疲勞，可在國慶及重陽節時，請4天假換10天長假；復活節及清明節則更划算，請4天假可連放長達11天假期。

對於想節省假期的朋友，2027年有多個節日適逢星期五或星期一，多個周末「自帶連假」，包括元旦、清明節、國慶日及重陽節，均無需額外請假即可連續休息3天。而佛誕、香港特區成立紀念日及中秋節翌日皆在星期四，打工仔只需在周五請假1天，便能換取4天的長周末。

政府今日（15日）公布2027年的公眾假期安排。（香港01製圖）

公眾假期2027請假攻略

．元旦：公眾假期為1月1日，惟因是周五，連同周六、日例假只有3日假。

．農曆新年：公眾假期為2月6日，2月8日及9日（年初四為年初二補假），請2月10日至12日，便可有9日假期。

．耶穌受難節、清明節及復活節：公眾假期為3月26日，27日，29日及4月5月，中間隔有4個「平日」（3月30日至31日、4月1日至2日），4天請假，連同周六、日可放11日。

．端午節：公眾假期為6月9日，請6月10日及11日，可有5天假期。

．國慶及重陽節：公眾假期為10月1日及8日，在10月4日至7日請假，連同周六、日可放10日。

．聖誕節：公眾假期為12月25日及27日，在28日至31日這4天請假，連用2028年元旦假等，可放9日。

公眾假期2027列表