2026公眾假期請假攻略｜2026年數數手指，一共有17日紅日。打工仔就最關注如何自製長假期，如果以每周五天工作兼放周六日計算，2月農曆新年，只要請2日假便可連放9日。過了2月，復活節和清明節相連，大家不用請假就可連放5日，如多請3日假更可連同周六日例假連放10日！《香港01》「好食玩飛」記者整理了2026年公眾假期請假攻略，幫助大家及早計劃，搶日本平價機票或酒店！



2026香港公眾假期有幾多日?

2026公眾假期請假攻略（01製圖）

2026公眾假期請假攻略【1】元旦日（請1日放4日）、農歷新年（請2日放9日） —— 滑雪過年

農歷新年假期最啱去日本滑雪過年！日本雪季一般由12月開始，然後持續到翌年4月，當中1月至2月是滑雪高鋒期。這時候的雪最乾身、雪量也適宜，是最適合滑雪的粉雪雪質。大家可以考慮入住位於東京、北海道、長野 或新潟的滑雪度假村，方便直接前往滑雪場！

元旦日請假攻略

建議請假日子：1月2日（元旦日）

可放連假日子：1月1日至1月4日（請1日放4日）

農歷新年請假攻略

建議請假日子：2月16日和2月20日（農歷新年）

可放連假日子：2月14日至2月22日（請2日放9日）

1月至2月是日本滑雪旺季。（pixabay圖片）

北海道酒店▼▼

2026公眾假期請假攻略【2】耶穌受難節、復活節和清明節（請3日放10日） —— 賞櫻

在天氣回暖的地區，3月下旬起開始迎接櫻花季節的到來，通常可以在3月底至4月初左右，在東京 看到櫻花。其他大城市如京都 、大阪 、名古屋 及福岡櫻花期雖然每年不同，但都按差不多的時序開花。準備春季去日本賞櫻的朋友，可以考慮到京都乘坐伏見十石舟，或二条城的NAKED櫻花祭櫻花祭，觀賞夢幻唯美的畫面！

復活節請假攻略

建議請假日子：4月8日、9日及10日

可放連假日子：4月3日至4月12日（請3日放10日）

3月至4月是日本櫻花季。（pixabay圖片）

2026公眾假期請假攻略【3】勞動節（請4日放9日）、佛誕（請4日放9日） —— 富士芝櫻祭

如果你錯過了日本櫻花不用失望！因為每年櫻花季落幕後，芝櫻季便緊接而來！芝櫻並非櫻花，而係針葉天藍繡球花嘅一種，因花的形狀及花色與櫻花相似而得名。至於賞芝櫻最佳好去處，必去關東規模最大的「富士芝櫻祭」，屆時約有80萬棵芝櫻把地面上染成粉紅色，整片粉紅色芝櫻海與富士山同框，非常值得一去！

勞動節請假攻略

建議請假日子：4月27日至4月30日（勞動節）

可放連假日子：4月25日至5月3日（請4日放9日）

佛誕請假攻略

建議請假日子：5月26日至29日（佛誕）

可放連假日子：5月23日至5月31日（請4日放9日）

4月中旬開始至5月下旬是日本富士芝櫻祭。（山梨縣官方旅遊網站）

2026公眾假期請假攻略【4】端午節（請4月放9日）—— 繡球花「明月院藍」

鎌倉明月院的繡球花舉世聞名。作為著名的「繡球花寺」，園內布滿了2500株繡球花，當花期來臨，境內便是一片濃郁的藍色，被稱為明月院藍。繡球花的最佳觀賞期通常在6月中旬至下旬，啱晒端午節請假前往！

端午節請假攻略

建議請假日子：6月15日至18日

可放連假日子：6月13日至6月21日（請4日放9日）

繡球花的最佳觀賞期通常在6月中旬至下旬（小紅書@環游小日子）

2026公眾假期請假攻略【5】特別行政區成立紀念日 （請2日放5日）—— 京都祗園祭

在七一假期，正值日本三大祭典之一「京都祗園祭」舉行日子！京都祗園祭在每年7月1日至31日於八坂神社舉行，屆時將舉行各項神事和活動，如山鉾巡行、神輿渡御、宵山、花傘巡行、祇園囃子等，氣氛熱鬧！遊覽祭典時，與親友穿上精緻和服，共沐熱鬧氛圍也是不錯選擇！京都擁有多間和服租賃店，由隆重的振袖、簡約的留袖、華麗的洋和服或輕盈的浴衣都有，選擇十分多。

建議請假日子：6月29日至30日

可放連假日子：6月27日至7月1日（請2日放5日）



京都祗園祭（小紅書@日本關西旅遊觀光）

2025公眾假期請假攻略【6】國慶日（請4日放9日）—— 賞紅葉

日本紅葉和櫻花相反，從北到南漸漸地紅下去！日本紅葉最前線，莫過於9月底北海道的山區，紅葉景點包括大雪山、圓山公園、定山溪、

地獄谷、知床、層雲峽紅葉谷等，不失為一個9月底至10月中期的好去處！想去北海道賞楓，最佳連假便是十月國慶，請5放11日，非常划算！

建議請假日子：9月28日至30日以及10月2日

可放連假日子：9月26日至10月4日（請4日放9日）



9月至10月適合賞日本紅葉。（Unsplash圖片）

2026公眾假期請假攻略【7】重陽節（請4日放9日）—— 品嚐當季水果、清酒

10月是豐收的時節，從日本梨、林柿、米、蕎麥麵到清酒，有齊各式各樣的時令食物。新潟是頂級清酒和稻米的產區，最適合淺嚐各種當季清酒。踏入初秋，在日本東北地區 、北海道和其他偏北的高海拔景點，可在10月欣賞到色彩繽紛的秋季美景。

建議請假日子：10月20日至23日

可放連假日子：10月17日至10月25日（請4日放9日）



10月可品嚐到當季的日本梨。（pixabay圖片）

2025公眾假期請假攻略【8】聖誕節 （請4日放9日）—— 浸溫泉、東京睇聖誕燈飾

冬季長假期間最適合到溫泉酒店享受一泊二食，邊泡溫泉，邊欣賞雪景。此外，踏入12月，日本各地的聖誕燈飾活動相繼登場，如六本木Hills、東京晴空塔、丸之內或東京中城八重洲都有各式各樣的聖誕市集、主題燈飾、投影光雕匯演等，處處洋溢浪漫的氣氛！

建議請假日子：12月21日至24日

可放連假日子：12月19日至27日（請4日放9日）



六本木是東京聖誕點燈打卡地點之一。（六本木之丘圖片）

