參展商好評如潮｜企業人工智能升級轉型交流日 30+參展商真實反饋

《香港01》首屆「企業人工智能升級轉型交流日」已於5月2日順利舉行，活動錄得超過8,000人次參與，更獲得參展商高度評價！多家參展企業表示是次活動超乎預期，從技術交流、商機洽談到品牌曝光，創造了一個让技術供應該商及與潛在客戶交流的機會！



參展商真實反饋：超出預期的商業成果

此次活動有效地搭建了參展商之間的交流平台，促進了不同企業的互動與合作。參展商對本次活動給予高度評價，普遍反映獲得顯著的商業效益。活動成功促成參展企業與潛在客戶建立實質業務聯繫，有效拓展商業合作機會。許多參展商表示，這樣的交流環境讓他們能夠與其他業內專家和潛在客戶建立聯繫，分享經驗和技術。這些互動不僅增強了行業內的合作意識，還為企業開啟了新的商機。

參展商反映，活動中建立的聯繫在後續商業洽談中起到了積極作用，讓他們能夠探索新的合作模式及業務拓展機會。透過活動平台，參展商成功將AI技術解決方案與各行業實際需求精準對接，顯著加速產品市場化進程。這些商機的發掘，無疑將有助於企業在未來的發展中取得更大的成功。在品牌曝光方面，活動也為參展企業提供了絕佳的品牌展示平台，展示他們創新的解決方案，並接觸到不同企業的決策者，提升品牌知名度。

行業洞察

參展商對主題演講和論壇的內容表示認可，認為這些資訊為他們提供了有價值的行業見解。專家的演講深入探討了人工智能技術的最新發展和應用案例，涵蓋了從數據分析到自動化流程等多個方面。許多參展商強調，這些見解不僅幫助他們理解當前市場的動態，還啟發了他們在技術應用上的創新思路。