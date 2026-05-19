元朗學生誤食「牛奶妺」入浴劑　學生：涉事同學母放入書包帶回校

元朗一間小學周一（18日）有4名六年級學生，誤將日本製造、包裝印有不二家「牛奶妺」商標的「入浴劑」，當成牛奶糖進食，被老師發現後獲送往醫院求醫。



校方今日（19日）向家長發出通告，提醒家長必須留意提供給學生的食物是否安全，特別留意包裝上的標籤及字眼。有涉事學生的同級同學表示，「牛奶妺入浴劑」為其中一名誤服學生的母親，放入其書包內帶回校。亦有家長指，今天放學後會教導子女小心留意零食包裝。



涉事入浴劑包裝印有不二家「牛奶妺」商標，與糖果包裝極為相似，並印有「Don't Eat」及「入浴劑」日文字眼。

涉事入浴劑包裝印有不二家「牛奶妺」商標，與糖果包裝極為相似。圖為糖果包裝。

不二家「牛奶妺」牛奶糖（左）與「牛奶妺」入浴劑標誌，都是」女主角」PEKO。

涉事入浴劑為包裝印有不二家「牛奶妺」商標的「入浴劑」，其包裝與牛奶妺」牛奶糖極為相似，都有主角「PEKO」，為雲尼拿味（另一款為牛奶仔POKO包裝上右上角有浴缸圖案，其下寫有英文「Don't Eat」及日文不可食用與入浴劑字眼。

有家長今天來接孫兒放學，他們說昨日有兩輛救護車到學校。他們又表示，懷疑該些入浴劑是學生家長在淘寶上買回來的，有表示事件後會更小心留零食包裝。

家長張先生表示，該入浴劑包裝與糖果十分相似，但認為「係呢一款啫」，相信其他糖果不會容易令人混淆。

元朗一間小學周一（18日）有4名六年級學生，誤食包裝似糖果的入浴劑，被老師發現後，獲送往醫院求醫。（吳美松攝）

劉先生及劉太表示，今天12時05左右收到學校通告，劉太說知悉事件後會較擔心，放學後便會教小朋友小心留意食物包裝。她又表示，以往曾聽說有些洗衣珠，外觀上亦與糖果相似，亦會擔心小朋友誤食。

馮小姐女兒是該校六年級學生，她表示今天收到通告，看到有關的入浴劑圖片時，亦覺得與糖果很相似，認為小朋友未必能夠分辨。她的女兒則說，涉事同學稱該包入浴劑「係阿媽塞落書包」。而該4名同學今天已能回校上課。