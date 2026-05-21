優質顧客服務大獎2025｜港鐵膺總冠軍　丘應樺：服務核心以客為本

香港優質顧客服務協會（HKACE）上周假香港麗晶酒店隆重舉辦「優質顧客服務大獎2025頒獎典禮暨26周年誌慶午宴」，頒發逾百獎項以表揚傑出服務從業員，港鐵公司脫穎而出勇奪最高榮譽「卓越服務獎」總冠軍，成為全場焦點。



協會以 「High Tech High Touch, AI賦能客服新世代」作為活動主題，午宴超過450人出席，並邀得商務及經濟發展局局長丘應樺擔任主禮嘉賓，全國政協委員兼立法會議員邵家輝、立法會議員姚柏良、眾商會領袖擔任頒獎嘉賓，各獎項評審委員及業界翹楚出席支持，共同祝賀所有優質顧客服務大獎的得主。

主禮嘉賓商務及經濟發展局局長丘應樺在致辭時表示，AI正推動客戶服務進入新常態，由人主導轉向數據分析與智能系統結合。科技越進步，人與人之間的溫度反而越顯珍貴。優質顧客服務的核心始終是以客為本，服務人員在善用科技的同時，需保留同理心、真試的溝通與人性化的服務，提供科技與溫度並重的貼心服務。他表示：「今年是國家『十五五』規劃謀篇佈局之年，強調高品質發展、創新驅動，以及數字經濟的深度融合。香港正積極對接國家發展大局，以特區所長貢獻國家所需。服務業的升級轉型尤為重要，特區政府已向BUD專項基金注資兩億港元，為業界應用人工智慧提供針對性資助，協助企業數碼轉型。」

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香港優質顧客服務協會主席蔡煒健致辭時指出：「優質顧客服務大獎2025參賽單位數目高達220個，較上屆大幅增加40%，反映業界對服務質素的重視不斷提升。大會今日共頒發102個獎項，競爭非常激烈。參賽者必須經過公司內部推薦、首輪書面提案方可入圍五強小組面試，既考驗實力又考急才。最後由業界精英及學術界組成的獨立評委選出金、銀、銅及優異奬得主，可謂過五關斬六將，足見奬項的認受性。」眾評審委員在評審期間的無私付出與鼎力支持，確保了獎項的高度認受性與公信力。

​優質顧客服務大獎2025共設「傑出個人獎」、「優秀組別奬」、「優秀計劃獎」等三個組別及卓越大獎等。港鐵公司合共囊括了15個獎項，並在云云參賽精英之中突圍而出，成為香港優質顧客服務大奬2025「卓越服務獎」總冠軍。香港電訊有限公司及香港賽馬會亦憑藉出色的顧客服務，分別成為香港優質顧客服務大奬2025「卓越服務獎」的總亞軍及總季軍得主。其他金獎得主包括：友邦保險國際有限公司、寶馬汽車(香港)有限公司、中國銀行(香港)有限公司、國泰航空、中華電力有限公司、香港消防處、香港郵政及中國工商銀行(亞洲)有限公司。