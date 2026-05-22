港產指揮家陳以琳掌三藩市交響樂團　百年創團史上首名女音樂總監

香港指揮家陳以琳獲美國三藩市交響樂團委任為音樂總監，是樂團創立115年來首位女性音樂總監，亦是美國七大頂尖樂團中，首位女性指揮。



陳以琳出身香港，幼時開始學習鋼琴，其後負笈美國就讀醫學與心理學。大學期間，她曾兼任校內樂團的音樂總監，因而決定轉修音樂，至2013年考獲獎學金，翌年在指揮大賽奪魁，繼而取得管弦樂指揮博士學位。



現年39歲的陳以琳（Elim Chan）獲委任為三藩市交響樂團音樂總監，將在明年9月正式上任，任期6年。（三藩市交響樂團截圖）

現年39歲的陳以琳（Elim Chan）獲委任為三藩市交響樂團音樂總監，將在明年9月正式上任，任期6年，是該樂團創立115年來首次由女性出任音樂總監。陳以琳接受外媒訪問時表示，任命打破古典音樂界長期由男性主導的局面，這是開創性的，又一個天花板被打破。

陳以琳又說，得知自己將會擔任音樂總監時，心情如坐過山車，她希望以新方式吸引年輕觀眾重新走入音樂廳，包括開辦時間更短及更早的音樂會。

11月16日，太古「港樂‧星夜‧交響曲」在中環海濱舉行，最終因大雨而腰斬。指揮家陳以琳在最後一曲中途脫下雨衣指揮。（港樂Facebook影片截圖）

11月16日，太古「港樂‧星夜‧交響曲」在中環海濱舉行，最終因大雨而腰斬。指揮家陳以琳在最後一曲中途脫下雨衣指揮。（港樂Facebook影片截圖）

翻查資料，陳以琳在香港出生，6歲開始學習鋼琴，中學後負笈美國國就讀醫學與心理學。大學期間曾兼任校內樂團的音樂總監，令她決定轉修音樂，於2015年攞到管弦樂指揮博士學位。陳以琳是首位獲取多納泰拉．弗里克國際指揮大賽的女性，曾與倫敦交響樂團、安特衛普交響樂團、紐約愛樂等多個重量級樂團合作。