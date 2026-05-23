網傳周天行與下屬有私情、用公帑拍拖　律政司：調查後證惡意抹黑

網上有言論指，多次處理國安案件、近日升任為刑事檢控專員的周天行，與下屬高級檢控官陳穎琛有私情，並利用公職濫用公帑，要求警方安排五星級酒店Murray Hotel供二人入住等，而其時任上司、前刑事檢控專員楊美琪知情下選擇包庇。



律政司今日（23日）指，早前已就包含相關內容的匿名投訴，按一貫程序作出嚴謹調查，確信有關指控毫無事實根據，實屬無中生有、惡意抹黑。律政司又指，已將事件轉交執法部門跟進，作進一步調查及採取相應行動。



刑事檢控專員周天行。（政府新聞網）

近日被升為刑事檢控專員的周天行，被指與下屬高級檢控官陳穎琛有染，並利用公職濫用公帑「拍拖」。（Threads截圖）

周天行曾參與多宗《國安法》案件，代表律政司一方，包括國安法首案唐英傑案、民主派初選案和最近判刑的黎智英涉勾結外國勢力案。他以事務律師資格，加入律政司，今年2月28日認許為大律師。

近日網上有帖文指，陳穎琛在2018年加入刑事檢控科後，很快便已與周天行拍拖，長期以周天行助手身份參與案件，包括初選47人案及蘋果高層案。

帖文指，當兩人有情侶關係，一般需向上級申報，避免安排兩人處理同一案件等，以免有利益衝突、私相授受的嫌疑。惟周天行並無避嫌。此外，帖文又指控周天行不只一次在處理案件期間濫用公帑，如在處理初選47人案期間，兩人以「處理國安案件」為名，用公帑要求警方安排五星級酒店Murray Hotel住宿。帖文稱，楊美琪對兩人行徑一直知情。

2020年12月23日，主控官周天行（前）在黎智英獲准保釋後，即稱律政司準備到終院就准保釋決定上訴，並要求黎繼續還押，但法官沒有批准。（資料圖片/朱棨新攝)

前刑事檢控專員楊美琪。（政府新聞處）

律政司：早前接匿名投訴 調查證無事實根據

律政司今日發表聲明，指律政司留意到網上廣泛流傳有關新任刑事檢控專員和另一位律政司人員的嚴重指控。律政司早前已就包含相關內容的匿名投訴，按一貫程序作出嚴謹調查，確信有關指控毫無事實根據，實屬無中生有、惡意抹黑。

律政司又稱，有人在新任刑事檢控專員任命後，惡意在網上散播謠言，並針對執行維護國家安全工作、盡忠職守的檢控人員作出蓄意抹黑，居心叵測。律政司續說，對此等撒播虛假指控，意圖詆毀公職人員、律政司刑事檢控科，以至整個律政司聲譽的卑劣行為表示高度關注，並予以強烈譴責。

律政司。（資料圖片）

律政司表示，公眾不應受此等毫無事實根據的指控誤導，甚或成為散播謠言的一分子；已將事件轉交執法部門跟進，作出進一步調查及採取相應行動，依法嚴懲不法分子。

律政司重申，一向非常重視員工的誠信和專業操守，所有律政司人員，不論其職級或職責，均以最高的專業水平和專業道德履行職責。