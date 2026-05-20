刑事檢控專員楊美琪退休 多宗國安案主控官周天行「坐正」
撰文：潘耀昇
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負責指導刑事檢控工作、就刑事法發展提供意見的刑事檢控專員楊美琪明日（21日）開始退休前休假，副刑事檢控專員周天行接任。
周天行是經驗豐富、致力追求公義的律師。
刑事檢控專員楊美琪退休 林定國深信周天行續專業履責
林定國歡迎周天行接任刑事檢控專員，指憑藉他在刑事法律方面的深厚專業知識、豐富經驗，以及卓越的領導能力，深信他能帶領刑事檢控科迎接未來挑戰，並繼續以最專業的態度履行職責。同時，林定國感謝服務律政司逾32年的楊美琪盡忠職守，在任內作出重大貢獻，祝願她退休生活充實及愉快。
周天行參與多宗國安案主控官 律師資格加入律政司
周天行曾參與多宗《國安法》案件，代表律政司一方，包括國安法首案唐英傑案、民主派初選案和最近判刑的黎智英涉勾結外國勢力案。他以事務律師資格，加入律政司。有傳媒早前報道，周在去年9月至11月休假3個月，師從世衛前總幹事陳馮富珍的兒子資深大律師陳浩淇實習3個月。
曾參與多宗《國安法》審訊的主控官周天行 2.28將認許為大律師刑事檢控2023年報 楊美琪：有獨立檢控權、不受任何干涉刑事檢控專員楊美琪：所有檢控決定不涉政治立場楊美琪「坐正」刑事檢控專員 鄭若驊讚卓越、具誠信