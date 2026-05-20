刑事檢控專員楊美琪退休　多宗國安案主控官周天行「坐正」

負責指導刑事檢控工作、就刑事法發展提供意見的刑事檢控專員楊美琪明日（21日）開始退休前休假，副刑事檢控專員周天行接任。



周天行

周天行。(朱棨新攝)

周天行是經驗豐富、致力追求公義的律師。 律政司司長林定國

刑事檢控專員楊美琪退休 林定國深信周天行續專業履責

林定國歡迎周天行接任刑事檢控專員，指憑藉他在刑事法律方面的深厚專業知識、豐富經驗，以及卓越的領導能力，深信他能帶領刑事檢控科迎接未來挑戰，並繼續以最專業的態度履行職責。同時，林定國感謝服務律政司逾32年的楊美琪盡忠職守，在任內作出重大貢獻，祝願她退休生活充實及愉快。

刑事檢控專員楊美琪

周天行參與多宗國安案主控官 律師資格加入律政司

周天行曾參與多宗《國安法》案件，代表律政司一方，包括國安法首案唐英傑案、民主派初選案和最近判刑的黎智英涉勾結外國勢力案。他以事務律師資格，加入律政司。有傳媒早前報道，周在去年9月至11月休假3個月，師從世衛前總幹事陳馮富珍的兒子資深大律師陳浩淇實習3個月。