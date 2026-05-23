黎家盈女太空人｜優秀成績通過飛行資格評定　目前整體狀態良好

中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，正式宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈將參與今次任務。



載人航天工程新聞發言人張靜波表示，黎家盈先後完成8大類共200多項訓練項目，以優秀成績通過了飛行資格評定。而她在接受飛行任務強化訓練時，更滿足執行飛行任務的各項要求，目前整體狀況良好。



中國載人航天辦公室今日（23日）召開神舟二十三號載人飛行任務新聞發佈會，正式宣布香港女性載荷專家、警務處警司黎家盈將參與今次任務。（政府新聞網）

2024年8月入隊 累積1700多個學習時數

張靜波指，黎家盈於2024年8月入隊，先後完成8大類、共200餘項訓練項目，累積1700多個學習時數，以優秀成績通過了飛行資格評定。

他表示，黎家盈根據任務安排，完成了空間科學研究、技術試驗、空間站組合體管理，以及載人飛船和空間機械臂操作等飛行任務強化訓練，並滿足執行飛行任務的各項要求。她作為專荷專家，目前整體狀況良好，而且團隊配合具默契。

中國載人航天辦公室載人航天工程新聞發言人張靜波。（直播截圖）

一國兩制下港發揮國際化優勢 匯聚培養高端科技人才

關於香港力量如何助力國家航天事業的發展，張靜波表示，欣喜看到香港科研力量在這些年積極融入國家航天事業發展大局。他指，香港的大學和科研機構與國家相關科研團隊進行了深入交流合作，如本月剛剛發射的「天舟十號」，便搭載了香港科大研製的溫室氣體探測載荷。與此同時，還有一些項目正在深入論證推進。

他表示，相信在一國兩制下，香港能夠充份發揮國際化的優勢，進一步匯聚和培養高端科技創新人才，為國家航天事業發展貢獻力量。